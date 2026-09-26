¿Libre o tras las rejas? Juez determina situación judicial de policía detenido con gran cantidad de droga

El oficial, de apellido Hernández, deberá permanecer un mes y 22 días en un centro de máxima seguridad mientras avanza la investigación en su contra.

El juez ya tomó una decisión sobre la situación judicial del oficial penitenciario de apellido Hernández, detenido esta semana cuando presuntamente intentaba ingresar droga a La Reforma.

El Juzgado Penal de Alajuela ordenó que el funcionario cumpla un mes y 22 días de prisión preventiva en un centro de máxima seguridad, confirmó el Ministerio de Justicia y Paz.

En 3 puntos El oficial, de apellido Hernández, deberá permanecer un mes y 22 días en un centro de máxima seguridad mientras avanza la investigación en su contra. El juez ya tomó una decisión sobre la situación judicial del oficial penitenciario de apellido Hernández, detenido esta semana cuando presuntamente intentaba ingresar droga a La Reforma. La prisión preventiva corresponde a una medida cautelar y no constituye por sí misma una condena.

Hernández fue detenido el martes 22 de setiembre luego de que las autoridades recibieran una alerta confidencial sobre un posible ingreso de sustancias al centro penitenciario.

Durante la revisión, los agentes localizaron 787 gramos de aparente cocaína y marihuana adheridos a su cuerpo con cinta adhesiva, específicamente en la zona de la ingle.

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Pero el hallazgo no terminó ahí. Las autoridades también revisaron el vehículo y el casillero del funcionario, donde encontraron más evidencia que quedó incorporada a la investigación.

En esos lugares fueron decomisados 765 gramos de aparente cocaína, además de un teléfono celular, un dispositivo manos libres, tres cables USB y dos cargadores.

También fueron encontrados ₡1.405.000 en efectivo, un reloj y una cadena de oro.

Hernández tenía aproximadamente tres años de trabajar para el Ministerio de Justicia y Paz y se desempeñaba en el ámbito de convivencia A del centro penitenciario La Reforma.

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Ahora deberá permanecer privado de libertad durante el plazo establecido por el Juzgado Penal de Alajuela, mientras las autoridades continúan con las diligencias para determinar las circunstancias en las que, presuntamente, intentaba ingresar las sustancias al centro penal.

La prisión preventiva corresponde a una medida cautelar y no constituye por sí misma una condena. La investigación deberá continuar para determinar la eventual responsabilidad penal del funcionario.