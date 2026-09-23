Laura Fernández tendrá audiencia privada con el papa León XIV

La Presidenta de Costa Rica realizará una visita oficial al Vaticano, donde se reunirá con el pontífice. Como parte de la gira internacional, también viajará a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana el 4 y 5 de noviembre.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, será recibida en una audiencia privada por el papa León XIV durante una visita oficial al Vaticano, según confirmó la Presidencia de la República.

El encuentro tendrá un significado especial para el Gobierno costarricense, que destacó los vínculos históricos y culturales del país con la fe católica y mencionó valores como la paz, la solidaridad, la familia y el amor al prójimo.

En 3 puntos La Presidenta de Costa Rica realizará una visita oficial al Vaticano, donde se reunirá con el pontífice. La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, será recibida en una audiencia privada por el papa León XIV durante una visita oficial al Vaticano, según confirmó la Presidencia de la República. Por ahora, la información oficial divulgada confirma la audiencia privada con León XIV y la participación de la Presidenta en la Cumbre Iberoamericana de noviembre.

La mandataria llegará al Vaticano con un mensaje dirigido al pueblo costarricense y, de acuerdo con la Presidencia, llevará consigo el saludo de las familias que encuentran en la fe una fuente de esperanza y fortaleza.

Fernández se refirió al encuentro y aseguró que llegará ante el pontífice con emoción y humildad.

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“Llegaré ante el Santo Padre con enorme emoción y humildad, llevando en mi corazón a Costa Rica y a cada familia que encuentra en Dios la fuerza para levantarse, luchar y seguir adelante”.

La Presidenta agregó que para ella será un honor recibir las palabras del Papa y pedirle que tenga presente en sus oraciones al pueblo costarricense.

La audiencia privada se enmarca en una gira internacional que también tendrá una escala política en España.

Después de su visita al Vaticano, Fernández participará en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 2026. La fecha y la sede de la cumbre están contempladas en el programa oficial del encuentro.

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La cita reunirá a representantes de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana y tendrá como lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”.

Para Costa Rica, la gira significará así la participación de la mandataria en dos escenarios internacionales distintos: primero, un encuentro privado con el jefe de la Iglesia católica en el Vaticano y, posteriormente, una reunión de jefes de Estado y de Gobierno en Madrid.

La Presidencia presentó la visita al Vaticano como un momento de especial relevancia para Costa Rica por la relación histórica del país con la tradición católica y por el mensaje que Fernández pretende llevar ante el pontífice.

Por ahora, la información oficial divulgada confirma la audiencia privada con León XIV y la participación de la Presidenta en la Cumbre Iberoamericana de noviembre.