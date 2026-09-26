La Sele viaja a Jamaica bajo presión: Costa Rica con la misión de derrotar a Haití

Después de dejar escapar una ventaja de 3-0 y caer 3-4 frente a Curazao en el debut de la Liga de Naciones, la Selección de Costa Rica viaja este sábado a Kingston para enfrentar a Haití, en un partido que vuelve a poner a prueba al equipo dirigido por Fernando Batista.

La Selección Nacional de Costa Rica hace maletas este sábado rumbo a Kingston, Jamaica, donde el domingo enfrentará a Haití por la segunda fecha de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf 2026/27.

La salida está prevista para este sábado 26 a las 2 de la tarde y el encuentro se disputará este domingo 27 de septiembre, a las 5 p. m., hora costarricense, en el Sabina Park de Kingston.

El desplazamiento llega apenas 72 horas después de una noche complicada para la Tricolor. Costa Rica debutó ante Curazao con una ventaja de tres goles, pero terminó perdiendo 4-3 en el Estadio Ricardo Saprissa.

En 3 puntos Después de dejar escapar una ventaja de 3-0 y caer 3-4 frente a Curazao en el debut de la Liga de Naciones, la Selección de Costa Rica viaja este sábado a Kingston para enfrentar a Haití. La Selección Nacional de Costa Rica hace maletas este sábado rumbo a Kingston, Jamaica, donde el domingo enfrentará a Haití por la segunda fecha de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf 2026/27. Kingston aparece como el siguiente escenario para una Costa Rica que necesita recuperar confianza, sumar y demostrar que el golpe sufrido ante Curazao puede convertirse en un punto de corrección dentro de un calendario que apenas comienza.

El resultado dejó a la Selección sin puntos en su primer compromiso del Grupo A y aumentó la presión sobre el equipo de Fernando Batista. La derrota provocó incluso una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol; posteriormente se confirmó que el técnico argentino continuaría al frente del combinado nacional para el partido contra Haití.

La planificación de la FCRF contempla que este viernes se realizara una sesión cerrada de recuperación y que este sábado el equipo tuviera entrenamiento por la mañana, además de la conferencia de prensa previa al encuentro.

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Posteriormente, la delegación viajará en un vuelo chárter hacia Kingston, donde quedará concentrada de cara al compromiso del domingo.

El corto margen entre ambos partidos obliga al cuerpo técnico a trabajar sobre aspectos puntuales, especialmente después de los problemas defensivos mostrados ante Curazao.

Costa Rica deberá cambiar rápidamente el chip. El calendario de la Nations League no permite demasiado tiempo para lamentaciones: después de Haití, la Tricolor tendrá que visitar a Nicaragua el 1 de octubre y posteriormente recibirá nuevamente a Haití el 4 de octubre.

El duelo frente a Haití se disputará en territorio jamaicano debido a que el conjunto haitiano utilizará Kingston como sede para este compromiso.

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Para Costa Rica, sumar en el Caribe adquiere especial importancia después del tropiezo en casa. La fase de grupos contempla cuatro partidos para la Tricolor durante esta ventana internacional: Curazao, Haití, Nicaragua y nuevamente Haití.

Además, la Liga de Naciones tiene consecuencias más allá de la tabla del grupo, pues la competencia está vinculada al camino hacia la Copa Oro 2027 y la clasificación a los cuartos de final de la competición.

Ahora la Sele deberá trasladar la reacción del discurso a la cancha.

Kingston aparece como el siguiente escenario para una Costa Rica que necesita recuperar confianza, sumar y demostrar que el golpe sufrido ante Curazao puede convertirse en un punto de corrección dentro de un calendario que apenas comienza.