La sangre vuelve a correr en Cartago: Sicarios acaban con un hombre a balazos en conflictiva zona

La víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada, fue atacada por dos sujetos armados pasado el mediodía de este jueves.

Un nuevo homicidio sacudió este jueves por la tarde al cantón de Oreamuno, en Cartago, luego de que un hombre fuera asesinado a balazos en la localidad de Vista Hermosa.

El hecho ocurrió pasado el mediodía y, de acuerdo con la información preliminar, la víctima todavía no ha sido identificada.

En 3 puntos La víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada, fue atacada por dos sujetos armados pasado el mediodía de este jueves. Un nuevo homicidio sacudió este jueves por la tarde al cantón de Oreamuno, en Cartago, luego de que un hombre fuera asesinado a balazos en la localidad de Vista Hermosa. La zona donde se reportó el crimen, es considerada por las autoridades como conflictiva, pues en ese sitio operan varias organizaciones criminales, dedicadas a la venta y trasiego de drogas.

Según trascendió de manera preliminar, dos hombres armados habrían atacado al sujeto en múltiples ocasiones con armas de fuego, provocándole la muerte en el lugar.

Paramédicos de la Cruz Roja Costarricense se desplazaron hasta la escena y confirmaron el fallecimiento del hombre.

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Tras el ataque, oficiales de la Fuerza Pública llegaron al sitio y establecieron un perímetro de seguridad para preservar la escena mientras se esperaba la llegada de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los investigadores judiciales serán los encargados de realizar el levantamiento del cuerpo y recopilar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Además, el OIJ deberá trabajar en la identificación de la víctima y en determinar quiénes serían los responsables del ataque, así como establecer el móvil del homicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este nuevo hecho de violencia registrado en la provincia.

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Con este caso, Cartago registra, de manera preliminar, 58 homicidios en lo que va del año.

La cifra representa, según los datos señalados en el reporte, 17 asesinatos más que los registrados durante el mismo periodo del año anterior.

La investigación quedó ahora en manos del OIJ, que deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque y reconstruir los minutos previos al crimen.

La zona donde se reportó el crimen, es considerada por las autoridades como conflictiva, pues en ese sitio operan varias organizaciones criminales, dedicadas a la venta y trasiego de drogas.