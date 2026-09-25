¡La sacudida no para en Teletica! Despiden a otro periodista de Telenoticias

El reportero Adrián Marín se suma a las salidas que estremecen este viernes a Canal 7. Horas antes también quedó fuera Lázaro Malvárez, histórico jefe de información de Telenoticias, mientras la televisora confirmó el cierre definitivo de “7 Estrellas” después de 27 años.

La jornada de cambios y despidos en Teletica continúa creciendo.

El periodista Adrián Marín fue despedido este viernes 25 de setiembre y deja Telenoticias, donde durante los últimos años realizó coberturas de actualidad, noticias nacionales, sucesos, reportajes y transmisiones en vivo desde diferentes puntos del país.

La decisión se produce en medio de una profunda reestructuración que está provocando movimientos en diferentes departamentos de Televisora de Costa Rica y que este viernes ya alcanzó tanto al área informativa como a otras producciones históricas de Canal 7.

En 3 puntos El reportero Adrián Marín se suma a las salidas que estremecen este viernes a Canal 7. La jornada de cambios y despidos en Teletica continúa creciendo. La salida de Adrián Marín se convierte ahora en otro capítulo de una jornada que está transformando diferentes áreas de Teletica.

La salida de Marín se conoce el mismo día en que también fue despedido Lázaro Malvárez, jefe de información de Telenoticias.

Malvárez era una de las figuras de mayor peso detrás de cámaras dentro del noticiero. Aunque no era un rostro habitual frente a los televidentes, durante décadas participó directamente en la coordinación de periodistas, definición de coberturas y organización de la agenda informativa.

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Su importancia dentro de la estructura quedó especialmente evidenciada cuando Ignacio Santos dejó la dirección de Telenoticias en febrero anterior. En su despedida, Santos destacó públicamente que había trabajado y aprendido junto a Malvárez durante 32 años.

Ahora, siete meses después de la salida de Santos, Malvárez también deja la televisora.

Con el despido de Adrián Marín, los movimientos llegan no solo a los puestos de dirección y coordinación, sino también al equipo de reporteros que diariamente alimenta las diferentes ediciones de Telenoticias.

Los movimientos de este viernes no son aislados.

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Televisora de Costa Rica confirmó oficialmente que está realizando cambios en su estructura operativa y de programación, los cuales incluyen la finalización de la relación laboral con varios colaboradores.

La empresa no detalló públicamente en ese comunicado la totalidad de los trabajadores afectados.

Sin embargo, durante el transcurso de la mañana comenzaron a conocerse los nombres de varios periodistas y colaboradores que dejan la televisora.

También se apagan las luces de “7 Estrellas”

La reestructuración también provocó una de las decisiones más fuertes de la jornada: el cierre definitivo de “7 Estrellas”.

Teletica confirmó que el histórico programa de entretenimiento deja de transmitirse después de 27 años al aire. La televisora incluyó expresamente la conclusión del espacio dentro de los cambios en su estructura y programación.

El programa se había convertido en uno de los formatos de espectáculos más longevos de la televisión costarricense y apenas este año celebró sus 27 años.

Así, en cuestión de horas, Canal 7 pierde a varios de sus colaboradores y pone punto final a una producción que acompañó durante casi tres décadas a la audiencia costarricense.

La salida de Adrián Marín se convierte ahora en otro capítulo de una jornada que está transformando diferentes áreas de Teletica.