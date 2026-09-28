¡La reina está de vuelta! Madonna regresa a los VMAs después de 23 años y arrasa con siete premios

Madonna volvió a demostrar por qué sigue siendo considerada la Reina del Pop.

La cantante protagonizó uno de los grandes momentos de los MTV Video Music Awards 2026, celebrados la noche del domingo 27 de septiembre en Los Ángeles, al regresar al escenario de la premiación después de 23 años y terminar la velada como la artista más premiada de esta edición.

Madonna se llevó nada menos que siete estatuillas, incluido uno de los reconocimientos más importantes de la noche: Artista del Año.

Los resultados oficiales publicados por MTV y Paramount confirman que también obtuvo premios como Mejor Colaboración, junto a Sabrina Carpenter por “Bring Your Love”; Mejor Dance, por “Confessions II – The Film”; además de reconocimientos en categorías técnicas y de formato largo.

En 3 puntos Madonna volvió a demostrar por qué sigue siendo considerada la Reina del Pop. La cantante protagonizó uno de los grandes momentos de los MTV Video Music Awards 2026, celebrados la noche del domingo 27 de septiembre en Los Ángeles. La Reina del Pop volvió… y volvió ganando.

Pero antes de comenzar a recoger premios, Madonna ya había hecho historia.

La artista, de 68 años, fue la encargada de abrir la ceremonia con su primera presentación en vivo en los VMAs desde 2003, cuando protagonizó junto a Britney Spears y Christina Aguilera uno de los momentos más recordados en la historia de estos premios.

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Madonna inició su presentación acompañada por Sabrina Carpenter, con quien interpretó “Bring Your Love”, colaboración incluida en su álbum Confessions II.

Luego llegó otra sorpresa: Charli xcx apareció sobre el escenario para interpretar junto a la Reina del Pop una versión de “Danceteria”.

La producción también contó con apariciones de figuras como Seth Rogen, Sombr y Julia Garner, convirtiendo el regreso de Madonna en uno de los números más comentados de la ceremonia.

Si Taylor Swift hizo historia al convertirse en la artista con más VMAs acumulados, la noche del domingo perteneció en cantidad de premios a Madonna.

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La cantante terminó la gala con siete victorias, más que cualquier otro artista en esta edición.

Entre ellas estuvo Artista del Año, categoría en la que volvió a imponerse más de cuatro décadas después de comenzar a transformar la música pop y los videoclips.

Madonna también ganó Mejor Colaboración con Sabrina Carpenter y varios reconocimientos relacionados con Confessions II – The Film, incluyendo Mejor Dance, Mejor Cinematografía, Mejor Coreografía y Mejor Video de Formato Largo.

El álbum Confessions II también fue reconocido como Mejor Álbum.

El regreso tuvo un significado especial porque buena parte de la historia de Madonna está ligada precisamente a los MTV Video Music Awards.

En la primera edición de los premios, celebrada en 1984, protagonizó su ya legendaria interpretación de “Like a Virgin”.

Después llegaron actuaciones como “Express Yourself” en 1989 y “Vogue” en 1990, además de la inolvidable presentación de 2003 junto a Britney Spears y Christina Aguilera.

En 1986, además, Madonna se convirtió en la primera mujer solista en recibir el Video Vanguard Award.

Ahora, 42 años después de aquella primera presentación de “Like a Virgin”, Madonna volvió al escenario de los VMAs y terminó la noche demostrando que su historia con MTV todavía tiene nuevos capítulos por escribir.

La Reina del Pop volvió… y volvió ganando.