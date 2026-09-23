La nueva Sele de Batista se estrena ante Curazao y promete empezar a mostrar su verdadera cara

Fernando Batista afronta su primer partido de la Liga de Naciones al frente de Costa Rica con una convocatoria marcada por la juventud y con la intención de comenzar a plasmar en cancha el proyecto que apunta hacia 2030.

La Selección de Costa Rica está lista para iniciar un nuevo capítulo bajo el mando de Fernando Batista. Este jueves 24 de setiembre, la Tricolor recibirá a Curazao en el Estadio Ricardo Saprissa, a partir de las 8:00 p. m., en el arranque de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf.

Más allá del resultado, el encuentro representa una oportunidad para que el técnico argentino comience a plasmar sobre el terreno de juego la idea que pretende desarrollar con el combinado nacional.

En 3 puntos Fernando Batista afronta su primer partido de la Liga de Naciones al frente de Costa Rica con una convocatoria marcada por la juventud y con la intención de comenzar a plasmar en cancha el proyecto que apunta hacia 2030. La Selección de Costa Rica está lista para iniciar un nuevo capítulo bajo el mando de Fernando Batista. La noche ante Curazao será el primer escenario oficial para que Batista y sus futbolistas comiencen a mostrar qué pretende construir la nueva Selección.

Batista reconoció que Costa Rica atraviesa un proceso de transición y que uno de los objetivos es darle espacio a futbolistas que buscan consolidarse en la Selección.

“Ojalá podamos demostrar la idea de lo que queremos como equipo. Sabemos que estamos en desarrollo de una idea que quiere mostrar cosas interesantes y con unos jugadores jóvenes que quieren abrirse un espacio en el equipo”, manifestó Batista.

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La apuesta por la renovación también quedó reflejada en la convocatoria para esta fecha FIFA. De los 30 futbolistas llamados por Batista, 13 tienen 23 años o menos, mientras que el promedio de edad de la nómina es de 24,4 años. Además, la convocatoria está integrada por seis legionarios y 24 jugadores del campeonato nacional.

El estratega busca desarrollar una idea de juego con la mirada puesta en un proceso de largo plazo y con el Mundial de 2030 como uno de los horizontes del proyecto.

Curazao será la primera prueba oficial de esta etapa en la actual Liga de Naciones. Costa Rica integra el Grupo A junto con Curazao, Haití, Nicaragua, Trinidad y Tobago y República Dominicana.

Después del debut ante Curazao, la Tricolor enfrentará a Haití el lunes 28 de setiembre, posteriormente visitará a Nicaragua el viernes 2 de octubre y cerrará la fase de grupos ante Haití el martes 6 de octubre, como local.

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Los dos primeros lugares del Grupo A avanzarán a los cuartos de final, instancia en la que ya están preclasificadas las selecciones de México, Estados Unidos, Canadá y Panamá.

La noche ante Curazao será el primer escenario oficial para que Batista y sus futbolistas comiencen a mostrar qué pretende construir la nueva Selección. La juventud, la competencia interna y una idea todavía en desarrollo serán parte de la prueba que tendrá la Tricolor en el Saprissa.