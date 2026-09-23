La magia de la Navidad nacerá en Cartago y llegará a todos los hogares por Teletica

Carrozas, bandas, música, luces y ese sentimiento que anuncia que una de las épocas más esperadas del año está por comenzar volverán a llenar las calles de la Vieja Metrópoli. Por primera vez, el Festival Cartago Ciudad de la Navidad será transmitido en vivo por televisión nacional.

Hay momentos del año que no necesitan demasiadas explicaciones. Basta escuchar una canción navideña, ver las primeras luces encendidas o encontrarse con una carroza para que regresen los recuerdos de la infancia, las reuniones familiares y esa ilusión que diciembre provoca casi sin pedir permiso.

Este 2026, Cartago quiere volver a ser el lugar donde esa magia comience.

El próximo 28 de noviembre, las calles cartaginesas se llenarán nuevamente de luces, música, carrozas y familias con la celebración del Festival Cartago Ciudad de la Navidad, una actividad que marcará oficialmente la llegada de la temporada navideña en la provincia.

En 3 puntos Carrozas, bandas, música, luces y ese sentimiento que anuncia que una de las épocas más esperadas del año está por comenzar volverán a llenar las calles de la Vieja Metrópoli. Hay momentos del año que no necesitan demasiadas explicaciones. La Municipalidad informó que próximamente realizará una conferencia de prensa para revelar el recorrido, horarios y demás detalles de la edición 2026 del festival.

Pero esta edición tendrá algo especial: por primera vez el festival será transmitido en vivo por Teletica, Canal 7, y sus plataformas, llevando las imágenes de la celebración cartaginesa hasta hogares de todo el país.

Será una noche para volver a mirar las calles con ojos de niño.

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Durante el desfile habrá carrozas temáticas, bandas escolares, grupos folclóricos y diferentes presentaciones artísticas, en una actividad que durante más de seis años ha reunido a familias, comunidades y visitantes en el corazón de Cartago.

La Municipalidad de Cartago promete además una edición particularmente grande, con más actividades alrededor de la celebración.

El alcalde Mario Redondo invitó desde ya a los costarricenses a visitar la provincia y aseguró que la intención es celebrar la llegada de la Navidad “en grande”, con un desfile capaz de reunir nuevamente a miles de personas alrededor de una época que tradicionalmente acerca a las familias.

La transmisión televisiva permitirá además que quienes estén lejos de Cartago, o quienes por diferentes razones no puedan acudir presencialmente, puedan compartir desde sus casas una celebración que hasta ahora se vivía principalmente en las calles de la Vieja Metrópoli.

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Y quizá ahí esté lo más especial de este anuncio: este año, cuando se enciendan las luces en Cartago, la Navidad podrá entrar también por la pantalla a miles de hogares costarricenses.

Porque antes de los regalos, las cenas y las celebraciones de diciembre, existe ese instante en que sentimos que la Navidad finalmente llegó.

Y este 28 de noviembre, ese momento tendrá como escenario a Cartago.

La Municipalidad informó que próximamente realizará una conferencia de prensa para revelar el recorrido, horarios y demás detalles de la edición 2026 del festival.