La Cruz Roja siempre está cuando se le necesita, ahora ocupa que la ayuden: Piden donaciones para mantener ambulancias y servicios de emergencia

La institución habilitó canales de donación mediante SINPE Móvil y cuentas del Banco Nacional para continuar atendiendo emergencias, rescates y traslados en todo el país

La institución recordó que cada día miles de personas requieren atención mediante una ambulancia, un rescate, asistencia ante una emergencia o acompañamiento durante situaciones que pueden marcar uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

Para mantener esa capacidad de respuesta, la Cruz Roja señaló que necesita del respaldo de la población.

En 3 puntos La institución habilitó canales de donación mediante SINPE Móvil y cuentas del Banco Nacional para continuar atendiendo emergencias. La institución recordó que cada día miles de personas requieren atención mediante una ambulancia, un rescate. Con el mensaje “La Cruz Roja necesita de Costa Rica.

Las donaciones, sin importar el monto, pueden convertirse en recursos para el funcionamiento de las ambulancias, combustible, atención de emergencias y herramientas necesarias para los equipos de respuesta.

La Cruz Roja habilitó dos números de SINPE Móvil para quienes deseen realizar un aporte:

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También es posible realizar donaciones mediante las cuentas del Banco Nacional indicadas por la institución en su material informativo.

En caso de realizar una transferencia bancaria, la Cruz Roja solicita colocar la palabra “DONACIÓN” en el detalle de la transacción.

La institución destacó que cada aporte contribuye a mantener sus operaciones y su capacidad para responder cuando una persona necesita atención urgente.

“Tu aporte ayuda a que la Cruz Roja pueda seguir salvando vidas”, señaló la organización en su llamado.

Con el mensaje “La Cruz Roja necesita de Costa Rica. Y Costa Rica puede ayudar a la Cruz Roja”, la institución invitó a los costarricenses a colaborar con sus servicios de emergencia.