Keylor Navas vuelve a Managua: así reaccionan en Nicaragua a la convocatoria del histórico portero

La inclusión de Keylor Navas en la primera convocatoria de Bryan Ruiz como técnico interino de Costa Rica elevó la expectativa en Nicaragua de cara al duelo de este jueves 1 de octubre en Managua. La prensa pinolera resalta el regreso del guardameta y Fenifut mueve una promoción especial para intentar llenar el Estadio Nacional.

La noticia de que Keylor Navas regresará a Managua para enfrentar a Nicaragua no pasó inadvertida entre los aficionados y medios deportivos del país vecino.

El portero de Costa Rica fue incluido de última hora en la primera convocatoria presentada por Bryan Ruiz, quien asumió como técnico interino de la Tricolor después de la salida de Fernando Batista.

La convocatoria fue confirmada el lunes 28 de septiembre y contempla a Navas para los dos compromisos restantes de Costa Rica en la fase de grupos de la Liga de Naciones: este jueves ante Nicaragua y posteriormente frente a Haití.

En 3 puntos La inclusión de Keylor Navas en la primera convocatoria de Bryan Ruiz como técnico interino de Costa Rica elevó la expectativa en Nicaragua de cara al duelo de este jueves 1 de octubre en Managua. La noticia de que Keylor Navas regresará a Managua para enfrentar a Nicaragua no pasó inadvertida entre los aficionados y medios deportivos del país vecino. El jueves, el Estadio Nacional tendrá frente a la frente a la Azul y Blanco y la Tricolor, con Navas nuevamente como uno de los grandes focos de atención.

La prensa nicaragüense recibió la noticia con especial atención. La Prensa de Nicaragua calificó a Navas como un “legendario guardameta” y destacó que su regreso se produce para un partido de enorme importancia, en el que Costa Rica necesita sumar para mantener sus opciones dentro de la Liga A.

Navas vuelve a un escenario que ya conoce

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

La presencia del arquero también agrega un ingrediente especial al encuentro, porque Navas ya ha tenido protagonismo en partidos de Costa Rica disputados en territorio nicaragüense.

Ahora regresará con un nuevo escenario: una Sele dirigida provisionalmente por Bryan Ruiz y necesitada de resultados después del complicado arranque en esta edición de la Liga de Naciones.

La prensa costarricense confirmó que Ruiz modificó su convocatoria e incorporó a Navas, Juan Pablo Vargas, Celso Borges y Roan Wilson.

Para los aficionados nicaragüenses, la visita del histórico arquero también representa la posibilidad de observar nuevamente en vivo a uno de los futbolistas centroamericanos con mayor trayectoria internacional.

Publicidad

El partido está programado para este jueves 1 de octubre, a las 8 p. m., en el Estadio Nacional de Managua.

Y aquí aparece uno de los datos más llamativos de la previa.

La Federación Nicaragüense de Fútbol lanzó una promoción para incentivar la asistencia: quienes compren la camiseta oficial de Nicaragua en tiendas autorizadas reciben una entrada gratis para escoger entre el partido contra Costa Rica o el compromiso posterior frente a República Dominicana.

La promoción evidencia el interés de Fenifut por aumentar la presencia de aficionados en las gradas, especialmente después de la derrota sufrida por Nicaragua ante Curazao.

El precio regular reportado para el encuentro es de 6 dólares en el sector general y 13 dólares en los sectores norte y sur, con las mismas tarifas para los aficionados costarricenses que asistan al estadio.

Hasta el momento, no hay confirmación de un lleno total. Lo que sí está confirmado es que Fenifut está utilizando promociones para estimular la venta y buscar una mayor presencia de público.

La promoción no fue recibida de manera unánime en las redes sociales de la selección nicaragüense. La Nación reportó comentarios críticos de aficionados que cuestionaron la iniciativa, especialmente después del resultado ante Curazao.

En paralelo, la llegada de Navas añade atractivo deportivo a un encuentro que Nicaragua afrontará en casa.

El duelo tendrá además, un componente especial: Costa Rica llega con Bryan Ruiz en el banquillo y Keylor Navas nuevamente bajo los tres palos ,mientras Nicaragua busca hacer valer su condición de local.

Así, Managua se prepara para recibir a una Costa Rica renovada en su cuerpo técnico y con una figura que por años ha sido uno de los grandes referentes del fútbol centroamericano.

El jueves, el Estadio Nacional tendrá frente a la frente a la Azul y Blanco y la Tricolor, con Navas nuevamente como uno de los grandes focos de atención.