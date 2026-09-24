Kenneth Tencio es amenazado de muerte y señala a una responsable si algo le sucede

El atleta costarricense aseguró que lleva más de dos meses y medio enfrentando un conflicto con una mujer que, según relató, se niega a pagar el alquiler y tampoco quiere abandonar el departamento

El atleta costarricense Kenneth Tencio denunció públicamente haber recibido amenazas por parte de una mujer que, según relató, alquila uno de los departamentos que tiene en renta.

El ciclista de BMX estilo libre contó la situación mediante una historia publicada en su cuenta de Instagram, donde aseguró que lleva más de dos meses y medio enfrentando un conflicto con la inquilina.

En 3 puntos El atleta costarricense aseguró que lleva más de dos meses y medio enfrentando un conflicto con una mujer que, según relató. El atleta costarricense Kenneth Tencio denunció públicamente haber recibido amenazas por parte de una mujer que, según relató, alquila uno de los departamentos que tiene en renta. El costarricense no brindó mayores detalles sobre la identidad de la mujer ni sobre las acciones legales que presentó, mientras el caso continúa por las vías correspondientes.

Según explicó Tencio, la mujer se habría negado a pagar el alquiler, pero tampoco estaría dispuesta a abandonar el inmueble.

“Cuando le empecé a cobrar me empezó a tratar mal, que si era un muerto de hambre, que no me hacía falta ese dinero, que en realidad sí porque tengo que pagar las hipotecas del lugar; y llegó a un punto que me ha amenazado mi vida, ha amenazado a las personas que viven en el lugar”, relató el deportista.

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Tencio acompañó la publicación con un mensaje en el que dejó constancia de su preocupación por lo ocurrido.

“Si me pasa algo ya saben quién fue”, escribió el atleta sobre el video que compartió con sus seguidores.

El deportista aseguró que decidió recurrir a las autoridades y que ya tomó medidas legales relacionadas con la situación.

Sin embargo, manifestó su preocupación por la duración de este tipo de procesos y señaló que la vía legal puede resultar lenta para quienes enfrentan conflictos de esta naturaleza.

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Tencio explicó que decidió hacer pública la situación después de recibir comentarios de personas que consideran que su vida marcha bien y que, por ser un atleta reconocido, no tendría problemas económicos o personales.

El costarricense no brindó mayores detalles sobre la identidad de la mujer ni sobre las acciones legales que presentó, mientras el caso continúa por las vías correspondientes.