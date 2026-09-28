Julián Valverde vuelve a pasar un duro momento en EEUU que conmueve a sus seguidores

El influencer costarricense compartió un emotivo video para despedirse de una de las personas que más ama, apenas días después de atravesar una complicada situación con las autoridades estadounidenses.

El influencer costarricense tuvo que decirle adiós a su hermana, quien regresó a Costa Rica después de visitarlo en Florida. El encuentro tenía un significado especial para ambos: llevaban aproximadamente cinco años sin verse.

Valverde publicó un emotivo video en el que recopiló diferentes momentos que compartieron durante la estadía de ella en territorio estadounidense.

En 3 puntos El influencer costarricense compartió un emotivo video para despedirse de una de las personas que más ama, apenas días después de atravesar una complicada situación con las autoridades estadounidenses. El influencer costarricense tuvo que decirle adiós a su hermana, quien regresó a Costa Rica después de visitarlo en Florida. La publicación rápidamente comenzó a recibir reacciones y comentarios de seguidores que le enviaron mensajes de apoyo ante la separación de su hermana y las difíciles situaciones que ha enfrentado recientemente en Estados Unidos.

Sin embargo, la visita estuvo marcada desde prácticamente su inicio por una situación inesperada. Apenas un día después de la llegada de su hermana, Julián fue detenido por las autoridades luego de conducir un vehículo con una licencia que tenía aproximadamente seis meses de vencida.

Posteriormente fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) debido a su situación migratoria.

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Finalmente, el costarricense quedó en libertad y pudo regresar a casa, lo que le permitió continuar compartiendo con su hermana durante los días que le quedaban de visita.

Ahora llegó el momento que ninguno quería enfrentar: ella regresó a Costa Rica y Julián permanece en Estados Unidos.

“Irse siempre es duro, pero quedarse no es más fácil”, escribió el influencer al compartir las imágenes de la despedida.

Valverde acompañó el video con otro mensaje en el que explicó las razones que, según él, lo llevaron a dejar Costa Rica y permanecer lejos de sus seres queridos.

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“Yo no me fui para dejar a los que amo, me fui por los que amo y algún día volveré por los que amo”, expresó.

La publicación rápidamente comenzó a recibir reacciones y comentarios de seguidores que le enviaron mensajes de apoyo ante la separación de su hermana y las difíciles situaciones que ha enfrentado recientemente en Estados Unidos.