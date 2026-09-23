Joven muere tras recibir violento ataque a balazos en Pérez Zeledón

El hecho ocurrió en la zona de El Hoyón, camino a Barrio 8 de Diciembre, en San Isidro de El General. La víctima tendría aproximadamente 30 años.

Un hombre murió tras ser atacado a balazos durante la última hora en la zona de El Hoyón, camino a Barrio 8 de Diciembre, en San Isidro de El General de Pérez Zeledón.

En 3 puntos El hecho ocurrió en la zona de El Hoyón, camino a Barrio 8 de Diciembre, en San Isidro de El General. Un hombre murió tras ser atacado a balazos durante la última hora en la zona de El Hoyón, camino a Barrio 8 de Diciembre, en San Isidro de El General de Pérez Zeledón. La escena deberá ser procesada por los agentes judiciales, quienes tendrán a su cargo la recopilación de evidencias y las diligencias necesarias para establecer con precisión qué ocurrió y tratar de identificar a los responsables del…

Dos hombres que viajaban en una motocicleta llegaron al sitio y dispararon contra la víctima.

Tras recibir la alerta sobre el hecho violento, equipos de la Cruz Roja Costarricense se desplazaron hasta el lugar para atender al hombre.

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Sin embargo, al realizar la valoración, los socorristas determinaron que ya había fallecido.

El sitio quedó bajo custodia de oficiales de la Fuerza Pública, quienes permanecen en la zona mientras se espera la llegada de los funcionarios del Poder Judicial.

La víctima fue identificada por las autoridades como de apellido Jiménez, de 30 años.

La escena deberá ser procesada por los agentes judiciales, quienes tendrán a su cargo la recopilación de evidencias y las diligencias necesarias para establecer con precisión qué ocurrió y tratar de identificar a los responsables del homicidio.