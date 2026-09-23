 Saltar al contenido

Cartago, Costa Rica

Viernes 2 de octubre de 2026

Noticias de Costa Rica y el mundo desde 2015
EN

Sucesos

Joven muere tras recibir violento ataque a balazos en Pérez Zeledón

El hecho ocurrió en la zona de El Hoyón, camino a Barrio 8 de Diciembre, en San Isidro de El General. La víctima tendría aproximadamente 30 años.

· 1 min de lectura
Joven muere tras recibir violento ataque a balazos en Pérez Zeledón
Joven muere tras recibir violento ataque a balazos en Pérez Zeledón. Fotografía: AM Prensa.

El hecho ocurrió en la zona de El Hoyón, camino a Barrio 8 de Diciembre, en San Isidro de El General. La víctima tendría aproximadamente 30 años.

Un hombre murió tras ser atacado a balazos durante la última hora en la zona de El Hoyón, camino a Barrio 8 de Diciembre, en San Isidro de El General de Pérez Zeledón.

Dos hombres que viajaban en una motocicleta llegaron al sitio y dispararon contra la víctima.

Tras recibir la alerta sobre el hecho violento, equipos de la Cruz Roja Costarricense se desplazaron hasta el lugar para atender al hombre.

Sin embargo, al realizar la valoración, los socorristas determinaron que ya había fallecido.

El sitio quedó bajo custodia de oficiales de la Fuerza Pública, quienes permanecen en la zona mientras se espera la llegada de los funcionarios del Poder Judicial.

La víctima fue identificada por las autoridades como de apellido Jiménez, de 30 años.

La escena deberá ser procesada por los agentes judiciales, quienes tendrán a su cargo la recopilación de evidencias y las diligencias necesarias para establecer con precisión qué ocurrió y tratar de identificar a los responsables del homicidio.

Sucesos Última hora

Siga leyendo

Más de Sucesos