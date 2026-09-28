Jorge Enrique y Joycee conquistan un premio Estela para Costa Rica
“Solo quiero estar contigo” es reconocida como Mejor Canción Jazz
“Solo quiero estar contigo” es reconocida como Mejor Canción Jazz
El cantautor y productor musical costarricense Jorge Enrique, junto a su hija Joycee, recibió el Premio Estela a Mejor Canción Jazz por “Solo quiero estar contigo”, durante la décima edición de los Premios Estela, celebrada en Guatemala.
El reconocimiento representa un nuevo logro para la música costarricense en el ámbito internacional y llega como parte de una trayectoria que también incluye una nominación a los Grammy en 2022, por su participación como productor en el álbum “Actívate”, del dúo 123 Andrés, nominado en la categoría Mejor Álbum de Música Infantil.
En esta décima edición de los Premios Estela, Costa Rica contó con una importante representación, con 26 nominaciones en diferentes categorías. “Solo quiero estar contigo” compitió en la categoría Jazz junto a propuestas de otros países de la región.
Para Jorge Enrique, cantautor, productor musical y músico costarricense, el premio representa la oportunidad de llevar nuevamente el talento nacional a un escenario internacional. La canción, interpretada junto a Joycee, suma además un significado especial por tratarse de una colaboración artística entre padre e hija.
“Este premio tiene un significado muy especial para nosotros. No solamente reconoce una canción; también reconoce el trabajo y la oportunidad de representar a Costa Rica a través de nuestra música”, comenta Jorge Enrique