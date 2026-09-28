¡Increíble! Camión repartidor de refrescos cae al estero de Puntarenas y personas se llevan la mercancía hasta en pangas

Tres ocupantes del vehículo fueron trasladados a un centro médico después de la emergencia

Un camión repartidor de refrescos terminó dentro del estero de Puntarenas este domingo, luego de que el conductor perdiera el control del vehículo mientras transitaba por el sector de La Angostura.

En 3 puntos Tres ocupantes del vehículo fueron trasladados a un centro médico después de la emergencia Un camión repartidor de refrescos terminó dentro del estero de Puntarenas este domingo, luego de que el conductor perdiera el control del vehículo mientras transitaba por el sector de La Angostura. Las tres personas fueron trasladadas a un hospital después de ser valoradas por los equipos de emergencia.

La emergencia fue reportada al Cuerpo de Bomberos a las 12:26 p. m., con un informe inicial que alertaba sobre tres personas afectadas dentro del vehículo.

Cuando los rescatistas llegaron al sitio, encontraron que las tres personas ya habían logrado salir del camión por sus propios medios. Los bomberos realizaron una valoración en el lugar y posteriormente las trasladaron a un centro médico para recibir atención.

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El accidente provocó además que parte de la carga terminara en el agua.

Videos grabados poco después del percance muestran a varias personas en la zona recuperando las bebidas gaseosas que quedaron dentro del estero y en el camión. En las imágenes se observa cómo los refrescos son sacados del agua y colocados incluso sobre varias pangas.

Hasta el momento, Bomberos señaló que la causa preliminar del accidente fue la pérdida de control del camión por parte del conductor, lo que provocó que el vehículo se saliera de la vía y terminara dentro del estero.

La emergencia movilizó a los cuerpos de rescate para atender a los ocupantes y verificar las condiciones del sitio.

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Las tres personas fueron trasladadas a un hospital después de ser valoradas por los equipos de emergencia. No se informó sobre la gravedad de sus lesiones.