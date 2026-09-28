¡Imparables! Antuan Fallas y Alhanna Morales vuelven a conquistar Mira quién baila

Antuan Fallas y Alhanna Morales parecen haber encontrado la fórmula perfecta en la pista de “Mira quién baila”.

La pareja volvió a convertirse en una de las grandes protagonistas del programa este domingo 27 de septiembre al ganar, por segunda semana consecutiva, el reconocimiento “Team Wow”, otorgado por el jurado a la presentación más destacada de la gala.

Y esta vez lo hicieron con un cambio completo de registro.

Después de conquistar la primera gala con una coreografía de reguetón, Antuan y Alhanna regresaron a la pista para enfrentarse al tango, demostrando que pueden desenvolverse en estilos completamente diferentes.

En 3 puntos Antuan Fallas y Alhanna Morales parecen haber encontrado la fórmula perfecta en la pista de “Mira quién baila”. La pareja volvió a convertirse en una de las grandes protagonistas del programa este domingo 27 de septiembre al ganar, por segunda semana consecutiva, el reconocimiento “Team Wow”. Por ahora, Antuan Fallas y Alhanna Morales pueden presumir de algo que ninguna otra pareja ha conseguido esta temporada:

Vestidos completamente de negro y rodeados por humo sobre el escenario, ambos apostaron por una presentación dramática que terminó convenciendo al panel.

La actuación consiguió incluso que Toni Costa e Isabel Guzmán se pusieran de pie al finalizar la coreografía.

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Según la cobertura oficial de Teletica, Guzmán destacó especialmente la conexión que Antuan mantiene con Alhanna, así como su desempeño durante las alzadas y la ejecución de la coreografía.

Pero uno de los comentarios más contundentes llegó de Isaac Rovira.

El juez español calificó directamente a Antuan como “un crack” y resaltó que, después de verlo desenvolverse con facilidad en el reguetón durante la primera gala, consiguió repetir un buen desempeño con un género tan diferente como el tango.

Rovira también le dejó claro que las expectativas comenzarán a subir.

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El juez señaló que, si quiere ganar la competencia, tendrá que continuar mejorando semana tras semana.

Al finalizar las presentaciones, los jueces Toni Costa, Isaac Rovira, Isabel Guzmán y Mauricio Astorga realizaron sus valoraciones.

Fue Astorga, como vocero del panel, quien anunció que Antuan Fallas y Alhanna Morales eran nuevamente los ganadores del Team Wow.

Con el reconocimiento, la pareja recibió $1.000, monto que podrán dividir de la manera que decidan.

El resultado confirma el fuerte inicio que ambos están teniendo en la tercera temporada del programa.

En la primera gala, celebrada el pasado 20 de septiembre, Antuan y Alhanna también fueron escogidos como la pareja destacada después de presentar una coreografía de reguetón.

Ahora cambiaron completamente de ritmo, se enfrentaron al tango y volvieron a conseguir exactamente el mismo resultado.

Antuan comienza a destacar en la competencia

Aunque apenas han transcurrido dos galas, el creador de contenido comienza a llamar la atención del jurado por su facilidad para adaptarse a diferentes estilos.

La competencia, sin embargo, apenas comienza y los propios jueces dejaron claro que el nivel de exigencia irá aumentando conforme avancen las semanas.

Por ahora, Antuan Fallas y Alhanna Morales pueden presumir de algo que ninguna otra pareja ha conseguido esta temporada: