Identifican a hacker señalado por robar datos de miles de costarricenses

La ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, confirmó que con apoyo de Estados Unidos ya fue identificado el presunto responsable del ciberataque que expuso información de costarricenses en la dark web.

Las autoridades costarricenses ya lograron identificar al presunto responsable del ciberataque atribuido al usuario que opera en Internet como “Jarol1488”, señalado por haber sustraído una enorme cantidad de datos de ciudadanos y publicarlos en la dark web.

El anuncio lo hizo este miércoles la ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, durante una comparecencia ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

La jerarca aseguró que la identificación fue posible gracias a la cooperación con Estados Unidos.

En 3 puntos La ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, confirmó que con apoyo de Estados Unidos ya fue identificado el presunto responsable del ciberataque que expuso información de costarricenses en la dark web. Las autoridades costarricenses ya lograron identificar al presunto responsable del ciberataque atribuido al usuario que opera en Internet como “Jarol1488”. Bogantes indicó que las autoridades darán a conocer más detalles oportunamente, pero por ahora mantienen bajo reserva elementos de la investigación, incluida la identidad de la persona que habría utilizado el nombre “Jarol1488”.

“No puedo compartir más detalles, oportunamente lo vamos a hacer, pero con el apoyo de los EE. UU. ya hemos logrado identificar al responsable de este incidente, así como la información que logró sustraer”, manifestó Bogantes.

La ministra evitó revelar por ahora la identidad del sospechoso y tampoco brindó detalles sobre la información que permitió establecer quién estaría detrás del ataque.

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El caso se conoció públicamente el 12 de setiembre, cuando la Dirección Nacional de Ciberseguridad del Micitt detectó una publicación en la dark web en la que un actor de amenaza aseguraba haber obtenido una base de datos con información de costarricenses.

Entre los datos que aparecieron en la muestra se encuentran salarios, direcciones, números telefónicos, correos electrónicos y fotografías, entre otra información personal.

Bogantes confirmó que el incidente afectó a una empresa privada, la cual fue la que alertó al Micitt sobre el ataque informático.

La ministra no reveló el nombre de la compañía, aunque la información conocida sobre el caso apunta a que se trataría de un buró de crédito.

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La empresa Cero Riesgo analiza si los datos que circulan en Internet fueron extraídos de sus sistemas y ha confirmado que recibió una cantidad elevada de ataques informáticos.

Además, la compañía afectada ya presentó una denuncia ante las autoridades judiciales.

El Micitt realizó una revisión de una muestra de 10.000 líneas que fueron publicadas en la web oscura y confirmó que parte de la información correspondiente a ciudadanos costarricenses era real.

Sin embargo, esa comprobación no permite establecer por sí sola que toda la base de datos atribuida al atacante sea auténtica.

La investigación también contó con cooperación internacional de República Dominicana, país que habría sido afectado por el mismo actor malicioso.

La identificación del presunto responsable representa un nuevo avance en un caso que generó preocupación debido a la cantidad y al tipo de información que habría sido expuesta.

La cifra mencionada por el atacante alcanza los 400 millones de líneas de datos, aunque las autoridades todavía deben establecer con precisión qué información fue sustraída y cuál de los datos publicados corresponde efectivamente a sistemas comprometidos.

Mientras avanzan las investigaciones, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) abrió una investigación de oficio para determinar las posibles responsabilidades relacionadas con la exposición de información personal.

Bogantes indicó que las autoridades darán a conocer más detalles oportunamente, pero por ahora mantienen bajo reserva elementos de la investigación, incluida la identidad de la persona que habría utilizado el nombre “Jarol1488”.