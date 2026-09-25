Hospital México realizará feria de salud gratuita durante tres días: habrá tamizajes, atención y charlas

La actividad será del 30 de setiembre al 2 de octubre, de 8 a. m. a 1 p. m., y tendrá 24 stands dedicados a salud mental, dermatología, nutrición y odontología.

El Hospital México abrirá sus puertas a la comunidad durante tres días con una Feria de la Salud gratuita que ofrecerá orientación, tamizajes, charlas y atención en distintas áreas médicas.

La actividad se realizará los días 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre, de 8 a. m. a 1 p. m., en la Torre Noreste del Hospital México. La entrada será gratuita y estará disponible para todo público.

La feria contará con 24 stands, distribuidos en cuatro áreas principales: salud mental, dermatología, nutrición y odontología. En estos espacios participarán profesionales del centro médico y especialistas del sector privado.

En 3 puntos La actividad será del 30 de setiembre al 2 de octubre, de 8 a. m. a 1 p. m., y tendrá 24 stands dedicados a salud mental, dermatología. El Hospital México abrirá sus puertas a la comunidad durante tres días con una Feria de la Salud gratuita que ofrecerá orientación, tamizajes, charlas y atención en distintas áreas médicas. Con esta programación, el hospital y las organizaciones participantes buscan ofrecer durante tres días un espacio abierto para que la población pueda recibir información.

La iniciativa busca acercar información y servicios preventivos a la población ante diferentes situaciones que afectan la salud de los costarricenses.

En el área de salud mental se brindará información y orientación, en un contexto en el que, según los datos suministrados para la actividad, el Ministerio de Salud contabilizaba 2.123 intentos de suicidio hasta inicios de setiembre de 2026.

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La dermatología también tendrá un espacio destacado. Datos del Registro Nacional de Tumores señalan que el cáncer de piel representa cerca del 24% de los casos nuevos de tumores malignos diagnosticados en Costa Rica.

Durante la feria, diferentes organizaciones colaborarán con actividades gratuitas y espacios de orientación.

Red Auditiva Global realizará tamizajes auditivos y brindará recomendaciones para el cuidado de la audición. Mientras tanto, ACOPODI, la Asociación Costarricense para Pacientes Oncológicos Digestivos, ofrecerá información relacionada con la prevención y detección temprana de enfermedades del sistema digestivo.

En odontología participará la carrera de Odontología de ULACIT, con actividades educativas y preventivas. Además, el sindicato SINAE dispondrá de una unidad móvil para ofrecer atención odontológica general gratuita, incluyendo servicios como limpiezas y calzas.

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ULACIT también desarrollará una actividad denominada “Lavatón”, en la que los participantes aprenderán técnicas adecuadas de cepillado y recibirán un kit de limpieza dental gratuito.

Por su parte, Global Med brindará asesoría en nutrición, salud mental y dermatología, mientras que Promoción Médica realizará pruebas de FibroScan, utilizadas como tamizaje para identificar lesiones en el hígado.

Los asistentes también podrán recibir productos destinados a la protección y prevención de enfermedades de la piel, gracias a la participación de Eucerín.

También habrá jornada para adultos mayores

La feria tendrá además una actividad especial dirigida a las personas adultas mayores.

Esta jornada se realizará el 30 de setiembre en el gimnasio del Hospital México e incluirá ejercicios físicos, espacios informativos y actividades culturales.

Con esta programación, el hospital y las organizaciones participantes buscan ofrecer durante tres días un espacio abierto para que la población pueda recibir información, realizarse diferentes tamizajes y conocer medidas de prevención y autocuidado.