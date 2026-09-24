Hombre muere tras brutal agresión en el centro de San José

La Cruz Roja confirmó el fallecimiento en el distrito Hospital; el OIJ aún no ha informado la identidad de la víctima ni las circunstancias exactas del hecho.

Un hombre murió la tarde de este jueves en el centro de San José, específicamente en el distrito Hospital, luego de que aparentemente fuera víctima de una agresión.

En 3 puntos La Cruz Roja confirmó el fallecimiento en el distrito Hospital; el OIJ aún no ha informado la identidad de la víctima ni las circunstancias exactas del hecho. Un hombre murió la tarde de este jueves en el centro de San José, específicamente en el distrito Hospital, luego de que aparentemente fuera víctima de una agresión. Los agentes judiciales deberán determinar qué ocurrió, identificar a la víctima y establecer las circunstancias que rodearon su muerte.

De acuerdo con la información suministrada por la Cruz Roja Costarricense, los cuerpos de emergencia recibieron el reporte durante horas de la tarde y se desplazaron hasta el sitio para atender al hombre.

Sin embargo, a su llegada, los paramédicos confirmaron que la víctima ya había fallecido.

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De momento, se desconocen mayores detalles sobre el tipo de agresión que sufrió el hombre y las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Hasta ahora, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha emitido un reporte oficial sobre el caso.

Por esa razón, la identidad del fallecido tampoco ha sido confirmada por las autoridades.

Los agentes judiciales deberán determinar qué ocurrió, identificar a la víctima y establecer las circunstancias que rodearon su muerte.