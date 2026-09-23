Hombre buscado por homicidio intenta escapar del OIJ y termina chocando contra vehículo judicial y baranda

El hombre, de apellido Samudio y 27 años, fue detenido en la entrada del cruce de Moín, sobre la Ruta 32. Es sospechoso de un homicidio ocurrido en febrero en Limón Centro.

Un hombre de apellido Samudio, de 27 años, terminó detenido este miércoles luego de que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo ubicaran como sospechoso de participar en un homicidio ocurrido en Limón Centro.

La captura se realizó alrededor de las 3 p. m., en la entrada del cruce de Moín, sobre la Ruta 32, durante un operativo ejecutado por agentes de la Delegación Regional del OIJ de Limón.

En 3 puntos El hombre, de apellido Samudio y 27 años, fue detenido en la entrada del cruce de Moín, sobre la Ruta 32. Un hombre de apellido Samudio, de 27 años, terminó detenido este miércoles luego de que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo ubicaran como sospechoso de participar en un homicidio ocurrido en Limón Centro. Tras concretarse la captura y el incidente durante el intento de fuga, Samudio fue trasladado y remitido al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Según informó el OIJ, Samudio habría intentado darse a la fuga en el momento en que los agentes procedieron con su detención.

La maniobra terminó en un accidente, ya que durante el intento de escape el sospechoso colisionó contra un vehículo del propio OIJ.

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Posteriormente, el vehículo en el que se movilizaba también chocó contra una de las barandas ubicadas en la Ruta 32, lo que permitió a los agentes concretar la detención.

Lo relacionan con homicidio ocurrido en febrero

Samudio figura como sospechoso por un homicidio ocurrido el 16 de febrero de 2026 en un establecimiento ubicado en Limón Centro.

En ese hecho murió un hombre de apellido Salazar, de 32 años, según la información proporcionada por el OIJ.

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Después del crimen, los agentes judiciales realizaron diferentes diligencias de investigación que permitieron identificar a Samudio como sospechoso.

Con esa información se desarrolló el operativo de este miércoles para localizarlo y detenerlo.

El OIJ no detalló las circunstancias específicas en las que ocurrió el homicidio ni cuál habría sido la participación que se le atribuye al detenido.

Tras concretarse la captura y el incidente durante el intento de fuga, Samudio fue trasladado y remitido al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.