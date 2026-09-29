¡Histórico desastre! Batista deja el peor rendimiento de la sele en el siglo XXI

El argentino cerró su ciclo con seis partidos, cinco derrotas y un solo empate. Según los datos del estadígrafo Daniel Calderón, ningún técnico que asumió un proceso completo había durado tan poco desde el año 2000

Fernando Batista dejó este lunes el banquillo de la Selección Nacional de Costa Rica después de apenas seis partidos y con números que lo colocan entre los ciclos más cortos de la Tricolor en lo que va del siglo XXI.

El argentino fue separado de su cargo por la Federación Costarricense de Fútbol después de la derrota 2-0 ante Haití, resultado que llegó apenas cuatro días después de la remontada sufrida contra Curazao, cuando Costa Rica desperdició una ventaja de 3-0 y terminó perdiendo 3-4.

Pero los números de Batista van más allá de esas dos derrotas.

En 3 puntos El argentino cerró su ciclo con seis partidos, cinco derrotas y un solo empate. Fernando Batista dejó este lunes el banquillo de la Selección Nacional de Costa Rica después de apenas seis partidos y con números que lo colocan entre los ciclos más cortos de la Tricolor en lo que va del siglo XXI. Y mientras Ruiz prepara a la Tricolor para los próximos compromisos, en la Federación vuelve a abrirse una pregunta que Costa Rica conoce demasiado bien: ¿quién será el encargado de intentar darle continuidad al siguiente proceso?

De acuerdo con los datos suministrados por el estadígrafo Daniel Calderón, el argentino es el entrenador que menos partidos dirigió desde el inicio de un proceso en el banquillo de Costa Rica desde el año 2000.

Batista solamente estuvo al frente de seis encuentros, con cero victorias, un empate y cinco derrotas, para un rendimiento del 5%.

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Su único resultado positivo llegó en el debut, con el empate 2-2 ante Jordania. Después vinieron las derrotas contra Irán, Colombia, Inglaterra, Curazao y Haití.

Los registros de Calderón colocan a Batista por debajo de otros dos entrenadores que también tuvieron pasos breves por la Selección.

Simoes, sin embargo, tuvo una particularidad: inicialmente fue contratado únicamente para dirigir dos partidos y posteriormente estuvo al frente de Costa Rica en el repechaje mundialista de 2010.

La diferencia está precisamente en la naturaleza de cada ciclo. Mientras Simoes llegó inicialmente para una misión puntual y Matosas dirigió ocho encuentros, Batista asumió con la idea de iniciar un proceso y terminó fuera apenas seis partidos después.

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Además, en esos seis encuentros Costa Rica recibió 19 goles, una cifra que evidencia las dificultades defensivas que acompañaron el corto proceso.

Batista había llegado al cargo en marzo de 2026 con la intención de iniciar una etapa enfocada en el futuro y en la preparación del siguiente ciclo mundialista. En septiembre, incluso hablaba públicamente de trabajar con jóvenes y de construir pensando en 2030.

Ese proyecto, sin embargo, terminó antes de completar su primer tramo competitivo.

Ahora la responsabilidad queda temporalmente en manos de Bryan Ruiz, quien asumirá como técnico interino para los partidos restantes de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

Y mientras Ruiz prepara a la Tricolor para los próximos compromisos, en la Federación vuelve a abrirse una pregunta que Costa Rica conoce demasiado bien: ¿quién será el encargado de intentar darle continuidad al siguiente proceso?