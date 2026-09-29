Hallan sin vida al segundo joven desaparecido en río de Pococí

La Cruz Roja Costarricense confirmó la ubicación del cuerpo del joven de 25 años que permanecía desaparecido tras el accidente acuático ocurrido en Pococí. Con este caso, ya son 91 las personas fallecidas en accidentes acuáticos durante 2026.

La Cruz Roja Costarricense confirmó este martes el hallazgo sin vida del joven de 25 años que permanecía desaparecido tras un accidente acuático ocurrido en Pococí.

En 3 puntos La Cruz Roja Costarricense confirmó la ubicación del cuerpo del joven de 25 años que permanecía desaparecido tras el accidente acuático ocurrido en Pococí. La Cruz Roja Costarricense confirmó este martes el hallazgo sin vida del joven de 25 años que permanecía desaparecido tras un accidente acuático ocurrido en Pococí. La Cruz Roja ha reiterado el llamado a extremar las precauciones en ríos, pozas y otros cuerpos de agua, especialmente durante la época lluviosa, cuando las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El cuerpo fue ubicado durante las labores de búsqueda que se mantenían activas en la zona. Los equipos de rescate trabajan ahora en su extracción y posterior traslado hasta un punto seguro.

Con este hallazgo finaliza la búsqueda de las dos personas que permanecían desaparecidas en este caso en Pococí, luego de que anteriormente fuera localizado el cuerpo de la otra víctima.

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Una vez que el cuerpo del joven de 25 años sea entregado a las autoridades policiales, la Cruz Roja mantendrá activa únicamente la búsqueda de otro joven de 18 años desaparecido en un caso distinto ocurrido en Tarrazú.

La institución informó además que, con esta nueva víctima, Costa Rica contabiliza ya 91 personas fallecidas producto de accidentes acuáticos en lo que va de 2026.

La Cruz Roja ha reiterado el llamado a extremar las precauciones en ríos, pozas y otros cuerpos de agua, especialmente durante la época lluviosa, cuando las condiciones pueden cambiar rápidamente.