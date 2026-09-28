Fuerza Pública captura a 25 personas en Heredia: 12 tenían cuentas pendientes con la justicia

Los operativos se realizaron en seis sectores de la provincia. Entre los detenidos figuran personas requeridas por homicidio, violación, abuso sexual y otros delitos.

Un total de 25 personas fueron detenidas por la Fuerza Pública en la provincia de Heredia durante la semana pasada, como resultado de diferentes intervenciones policiales. De ese grupo, 12 eran prófugos de la justicia y otras 13 fueron aprehendidas por distintas causas.

Entre los capturados figuran personas que tenían órdenes de captura por delitos como homicidio, violación, abuso sexual contra personas menores de edad, hurto agravado e introducción de drogas a un centro penitenciario.

En 3 puntos Los operativos se realizaron en seis sectores de la provincia. Un total de 25 personas fueron detenidas por la Fuerza Pública en la provincia de Heredia durante la semana pasada, como resultado de diferentes intervenciones policiales. Por estos casos fueron detenidas personas de apellidos Hernández, Rivas, Zúñiga, Badilla y Núñez.

Las autoridades también reportaron órdenes judiciales relacionadas con desobediencia, maltrato y ofensas, abuso sexual y pensión alimentaria.

Según el reporte policial, siete personas de apellidos Fonseca, Hernández, Cortés, Segura, Grijalba, Álvarez y Cambronero fueron capturadas por contar con órdenes de captura vinculadas con distintos delitos.

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A este grupo se suman otros cinco hombres de apellidos Hernández, Leiva, Alfaro, Herrera y Guzmán, quienes eran requeridos por las autoridades por causas relacionadas con homicidio, desobediencia, pensión alimentaria y abuso sexual.

Las detenciones se realizaron en Belén, Heredia centro, Santa Bárbara, Vara Blanca, Santo Domingo y San Rafael, como parte de las acciones de vigilancia y búsqueda de personas requeridas por la justicia.

El balance de la Fuerza Pública también incluye seis personas que se encontraban en condición migratoria irregular.

Se trata de personas de apellidos Hurtado, Grio, Rangel, Carranza, Pérez y Aguirre, quienes quedaron a disposición de la Policía Profesional de Migración para el trámite correspondiente.

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Además, los oficiales detuvieron a un hombre de apellido Cantillo, señalado por un caso de daños a un vehículo.

Las cinco aprehensiones restantes estuvieron relacionadas con presuntos hechos de violencia intrafamiliar. Estas intervenciones se efectuaron en Santa Bárbara, San Francisco, La Aurora, Santo Domingo y San Joaquín.

Por estos casos fueron detenidas personas de apellidos Hernández, Rivas, Zúñiga, Badilla y Núñez.