Familia de ingeniero asesinado en robo de reloj en Cartago busca convertir el dolor en ayuda para otras víctimas

A tres semanas del trágico homicidio que cobró la vida del ingeniero Mauricio Alvarado Herrera, su familia ha decidido canalizar el profundo sufrimiento de su pérdida en un motor de cambio social.

Tras un encuentro con el alcalde de Cartago, Mario Redondo Poveda, la viuda del gerente, Adriana León, y su hija Valeria Alvarado, impulsarán proyectos comunales orientados a la salud mental de los sobrevivientes de la delincuencia y a la prevención del delito.

Alvarado, quien fungía como gerente de la Fundación Costa Rica-Canadá, fue asesinado el pasado 5 de septiembre en su casa de habitación en la urbanización La Joya, en Guadalupe de Cartago, luego de ser emboscado por criminales que simularon ser compradores de un reloj que la víctima ofrecía por internet.

En 3 puntos A tres semanas del trágico homicidio que cobró la vida del ingeniero Mauricio Alvarado Herrera, su familia ha decidido canalizar el profundo sufrimiento de su pérdida en un motor de cambio social. Tras un encuentro con el alcalde de Cartago, Mario Redondo Poveda, la viuda del gerente, Adriana León, y su hija Valeria Alvarado. Con este paso, la familia del ingeniero busca que el doloroso capítulo vivido en La Joya no quede en el vacío, sino que se transforme en una herramienta de protección y resiliencia para toda la comunidad de la Vieja Metrópoli.

Redes de apoyo contra el luto de la violencia

El eje central de este esfuerzo familiar e institucional consiste en la creación de un grupo de apoyo especializado para personas que enfrentan el luto por muertes asociadas a la violencia. La Municipalidad de Cartago anunció que próximamente convocará a una reunión abierta para conformar este espacio, el cual busca brindar soporte emocional, consuelo y acompañamiento a las familias cartaginesas que atraviesan traumas similares.

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"Su partida nos motiva ahora para dar consuelo y apoyo emocional a los familiares de las víctimas de la violencia", destacó el jerarca municipal, quien resaltó el legado, el aprecio personal y el "don de gentes" que caracterizaban a Alvarado por su trabajo en favor de las familias necesitadas de vivienda.

Espacios seguros para el comercio electrónico

Como segunda línea de acción nacida de esta coyuntura, la alcaldía y la familia Alvarado León plantearon la necesidad de blindar a los ciudadanos frente a las modalidades de asalto en línea.

En alianza con la Cámara de Comercio, el gobierno local gestionará la habilitación de un espacio físico seguro y vigilado en el cantón. Este sitio funcionará como un punto de encuentro regulado para que los emprendedores y personas que venden artículos a través de plataformas virtuales puedan concretar los intercambios de bienes y dinero con potenciales compradores, eliminando la necesidad de exponer la seguridad de sus hogares.

Con este paso, la familia del ingeniero busca que el doloroso capítulo vivido en La Joya no quede en el vacío, sino que se transforme en una herramienta de protección y resiliencia para toda la comunidad de la Vieja Metrópoli.