Europa vuelve a la batalla! La Nations League arranca con partidazos y duelos de gigantes

La UEFA Nations League 2026/27 comienza este jueves 24 de septiembre con una primera jornada cargada de enfrentamientos entre selecciones de primer nivel. Países Bajos-Alemania, Italia-Bélgica, Turquía-Francia e Inglaterra-España aparecen entre los grandes atractivos de esta primera ventana internacional.

La pelota vuelve a rodar para las selecciones europeas. Este jueves 24 de septiembre comienza oficialmente la edición 2026/27 de la UEFA Nations League, con una fase de liga que se extenderá hasta noviembre.

La quinta edición del torneo reúne nuevamente a las principales selecciones del continente y tendrá una primera jornada con varios enfrentamientos que rápidamente capturan la atención de los aficionados.

Uno de los primeros grandes duelos será Países Bajos contra Alemania, correspondiente al Grupo A2.

En 3 puntos La UEFA Nations League 2026/27 comienza este jueves 24 de septiembre con una primera jornada cargada de enfrentamientos entre selecciones de primer nivel. La pelota vuelve a rodar para las selecciones europeas. La Nations League vuelve así con una primera ventana que promete fútbol de alto nivel, nuevos entrenadores, viejas rivalidades y varios enfrentamientos entre selecciones acostumbradas a pelear por los grandes títulos de Europa.

El partido también tendrá un ingrediente especial: será el debut de Jürgen Klopp al frente de Alemania y de Xavi Hernández como seleccionador de Países Bajos. UEFA destaca precisamente este encuentro como uno de los principales atractivos del inicio del torneo.

En el mismo grupo también se enfrentarán Serbia y Grecia.

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El vigente campeón, Portugal, inicia su camino ante Gales, este jueves.

El conjunto portugués vuelve a la competición con el objetivo de defender el título conquistado en la edición anterior. El partido se disputará en Lisboa y forma parte del Grupo A4, donde también aparecen Dinamarca y Noruega.

Precisamente, Noruega y Dinamarca completarán la jornada de ese grupo.

El viernes 25 de septiembre llegará otro bloque de partidos de enorme atractivo.

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Italia recibirá a Bélgica, mientras que Turquía será local ante Francia, ambos encuentros correspondientes al Grupo A1.

Francia llega nuevamente como una de las selecciones llamadas a competir por los puestos importantes del torneo, mientras Italia, Bélgica y Turquía buscarán comenzar con tres puntos que pueden resultar importantes en la lucha por avanzar.

Inglaterra y España: revancha de una final europea

Pero el gran plato fuerte de esta primera jornada llegará el sábado 26 de septiembre.

Inglaterra recibirá a España en Wembley, en un enfrentamiento que revive la final de la Eurocopa 2024, ganada por España por 2-1 en Berlín.

España integra el Grupo A3 junto a Inglaterra, Croacia y República Checa, por lo que el duelo de Wembley aparece desde el inicio como uno de los grandes focos de atención de esta fase.

Ese mismo día también jugarán República Checa contra Croacia.

La primera jornada de la Nations League se disputará entre el 24 y el 26 de septiembre, mientras que la segunda fecha llegará inmediatamente entre el 27 y el 29 de septiembre.

Y los grandes duelos no terminan con esta primera jornada: la competición continuará en octubre y noviembre antes de definir a los equipos que avanzarán hacia las instancias decisivas de 2027.

La Nations League vuelve así con una primera ventana que promete fútbol de alto nivel, nuevos entrenadores, viejas rivalidades y varios enfrentamientos entre selecciones acostumbradas a pelear por los grandes títulos de Europa.