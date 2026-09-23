Estos son los precios de las entradas para ver a La Sele ante Curazao

La Fedefútbol ya tiene habilitada la venta general de boletos para el debut de Costa Rica en la Liga de Naciones de Concacaf. La Tricolor recibirá este jueves 24 de setiembre a Curazao en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.

La afición costarricense ya puede adquirir las entradas para el esperado regreso de la Selección Nacional a territorio nacional.

La Federación Costarricense de Fútbol confirmó que los boletos para el encuentro frente a Curazao están disponibles mediante la plataforma oficial de venta.

En 3 puntos La Fedefútbol ya tiene habilitada la venta general de boletos para el debut de Costa Rica en la Liga de Naciones de Concacaf. La afición costarricense ya puede adquirir las entradas para el esperado regreso de la Selección Nacional a territorio nacional. Con el debut cada vez más cerca, las localidades ya están disponibles para quienes quieran acompañar a la Sele en el inicio de esta nueva etapa competitiva.

El partido está programado para este jueves 24 de setiembre, a las 8 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, escenario que albergará los dos compromisos de Costa Rica como local durante esta fase de la Liga de Naciones.

Los precios oficiales establecidos por la Fedefútbol son:

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La venta general se encuentra habilitada a través de Eleven Tickets, según informó la propia Federación.

La Fedefútbol había realizado previamente una preventa exclusiva para tarjetahabientes del Banco Popular, durante la cual se ofreció un 15% de descuento en las localidades disponibles. Posteriormente se abrió la venta general con los precios establecidos para cada sector.

El duelo ante Curazao será el primer compromiso de Costa Rica en esta edición de la Liga de Naciones de Concacaf.

Después de este encuentro, la Tricolor viajará para enfrentar a Haití y Nicaragua, antes de regresar al Estadio Ricardo Saprissa para cerrar la fase de grupos nuevamente ante Haití, el 4 de octubre.

Con el debut cada vez más cerca, las localidades ya están disponibles para quienes quieran acompañar a la Sele en el inicio de esta nueva etapa competitiva.