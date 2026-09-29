Esto revela la UCR tras incendió que afectó uno de sus edificios

La Universidad de Costa Rica confirmó qué ocurrió dentro del edificio del INIFAR y detalló las condiciones en que fue atendida la emergencia.

La Universidad de Costa Rica (UCR) reveló nuevos detalles sobre el incendio que afectó este martes 29 de septiembre el edificio del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (INIFAR).

El fuego se registró cerca del mediodía y fue controlado rápidamente por el Cuerpo de Bomberos. Una de las principales confirmaciones de la institución es que no hubo personas heridas durante la emergencia.

En 3 puntos La Universidad de Costa Rica confirmó qué ocurrió dentro del edificio del INIFAR y detalló las condiciones en que fue atendida la emergencia. La Universidad de Costa Rica (UCR) reveló nuevos detalles sobre el incendio que afectó este martes 29 de septiembre el edificio del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (INIFAR). Por ahora, la información confirmada por la UCR apunta a una afectación parcial de uno de los pisos del INIFAR, sin personas heridas, mientras las autoridades esperan conocer el resultado de las evaluaciones y el informe de Bomberos.

La UCR explicó que, desde el momento en que se presentó el incidente, fueron activados los protocolos de emergencia correspondientes. Esto permitió evacuar de manera segura a todos los estudiantes, docentes y funcionarios administrativos que se encontraban dentro del inmueble.

Otro de los detalles revelados por la universidad es que el fuego fue localizado y afectó únicamente de manera parcial uno de los pisos del edificio.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

La información permite conocer que la emergencia no se extendió a toda la estructura, aunque todavía está pendiente determinar el alcance de los daños materiales provocados por las llamas.

Tras controlar el incendio, las dependencias correspondientes de la Universidad de Costa Rica realizarán una evaluación de los daños materiales registrados en el inmueble.

Sin embargo, todavía no existe una conclusión oficial sobre qué provocó el fuego.

La UCR informó que permanece a la espera del informe final del Cuerpo de Bomberos, el cual permitirá determinar las causas que originaron el siniestro.

Publicidad

Mientras se completa esa evaluación, la institución destacó la actuación de los equipos de emergencia y agradeció al Cuerpo de Bomberos por la rápida respuesta ante el incidente.

También resaltó la colaboración de la comunidad universitaria durante la atención de la emergencia, especialmente para cumplir con los protocolos establecidos y permitir la evacuación segura de las personas que se encontraban en el edificio.

Por ahora, la información confirmada por la UCR apunta a una afectación parcial de uno de los pisos del INIFAR, sin personas heridas, mientras las autoridades esperan conocer el resultado de las evaluaciones y el informe de Bomberos.