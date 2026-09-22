Esta es la razón por la cual un grupo de diputados no quiso declarar a Keylor Navas como ciudadano distinguido

La Comisión de Honores votó 3-2 contra la recomendación de otorgar la distinción al histórico guardameta. El expediente no queda sepultado: llegará al Plenario con criterios contrapuestos.

La propuesta para declarar al futbolista costarricense Keylor Navas Gamboa como ciudadano distinguido sufrió un revés en la Asamblea Legislativa, luego de que la Comisión de Honores rechazara recomendar el reconocimiento.

La votación terminó con tres diputados en contra y dos a favor durante el análisis del expediente 25.624, presentado en junio por la legisladora Iztarú Alfaro, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Los votos negativos correspondieron a María Isabel Camareno, Reynaldo Arias y Kristel Ward Hudson, del Partido Pueblo Soberano (PPSO). A favor votaron Marco Badilla, del PLN, y Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

En 3 puntos La Comisión de Honores votó 3-2 contra la recomendación de otorgar la distinción al histórico guardameta. La propuesta para declarar al futbolista costarricense Keylor Navas Gamboa como ciudadano distinguido sufrió un revés en la Asamblea Legislativa, luego de que la Comisión de Honores rechazara recomendar el reconocimiento. El trámite legislativo, por tanto, continúa. Será el Plenario el que eventualmente deberá conocer los dictámenes y resolver el futuro de la propuesta para otorgarle a Navas la distinción.

Sin embargo, la decisión de la comisión no significa que el reconocimiento haya quedado definitivamente descartado.

El proyecto llegará al Plenario legislativo acompañado por dos posiciones: un dictamen de mayoría negativo y otro de minoría favorable a conceder la distinción al exguardameta de la Selección Nacional.

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El criterio respaldado por los diputados del PPSO reconoce la trayectoria deportiva de Navas, pero sostiene que el expediente no demuestra que cumpla con todos los requisitos establecidos en el Reglamento de la Asamblea Legislativa para recibir la categoría de ciudadano distinguido.

Entre los argumentos expuestos se cuestiona que su carrera como futbolista profesional pueda equipararse con la condición de “servidor de la Patria” contemplada para este tipo de reconocimientos. El informe también señala que no encuentra acreditada una trayectoria vinculada de manera constante con la defensa de la libertad o la justicia social en Costa Rica.

La interpretación fue cuestionada por quienes respaldan el proyecto.

Alfaro defendió que la trayectoria de Navas va más allá de sus resultados deportivos y destacó el trabajo social desarrollado por el futbolista mediante su fundación.

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Según explicó la diputada durante la discusión, la Fundación Tiempos de Esperanza, creada en 2018, ha desarrollado iniciativas relacionadas con asistencia a comedores, acceso a agua potable, infraestructura y apoyo a menores y familias en condición de vulnerabilidad.

Durante la sesión también se mencionó la entrega de paquetes escolares entre las acciones sociales atribuidas al guardameta.

Una carrera que llevó a Costa Rica a escenarios mundiales

El expediente 25.624 propone declarar a Keylor Navas ciudadano distinguido como un reconocimiento simbólico y honorífico por su trayectoria deportiva y por la representación de Costa Rica en escenarios internacionales. La iniciativa fue presentada el 16 de junio de 2026.

Navas fue una de las principales figuras de la Selección Nacional que alcanzó los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014 y posteriormente consolidó su carrera en Europa.

Con el Real Madrid conquistó tres ediciones consecutivas de la Liga de Campeones de Europa y posteriormente jugó con el Paris Saint-Germain, entre otros clubes. Además, disputó con Costa Rica los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

El trámite legislativo, por tanto, continúa. Será el Plenario el que eventualmente deberá conocer los dictámenes y resolver el futuro de la propuesta para otorgarle a Navas la distinción.