Batista sacude La Sele: los 30 convocados, la ausencia de Keylor Navas y el castigo que deja fuera a Ugalde

Fernando Batista llamó a 30 futbolistas para afrontar la Liga de Naciones de Concacaf, en una convocatoria marcada por la renovación, varias ausencias de peso y la sanción que impedirá a Manfred Ugalde disputar los cuatro partidos de esta ventana.

Fernando Batista ya definió los 30 futbolistas que integrarán la convocatoria de Costa Rica para afrontar la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf.

La lista presenta una mezcla de jugadores jóvenes y futbolistas con experiencia, pero también varias ausencias que rápidamente llamaron la atención. Entre ellas aparecen Keylor Navas y Manfred Ugalde, mientras que Alejandro Bran, Warren Madrigal y Kenneth Vargas continúan sin recibir el llamado después del episodio disciplinario ocurrido en mayo.

De los 30 convocados, 13 tienen 23 años o menos, con un promedio de edad de 24,4 años. Además, seis legionarios acompañan a los 24 futbolistas del campeonato nacional.

En 3 puntos Fernando Batista llamó a 30 futbolistas para afrontar la Liga de Naciones de Concacaf, en una convocatoria marcada por la renovación. Fernando Batista ya definió los 30 futbolistas que integrarán la convocatoria de Costa Rica para afrontar la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf. Batista tendrá ahora que elegir a los 23 jugadores para cada partido y comenzar a darle forma competitiva a una Selección que afrontará cuatro encuentros oficiales en apenas diez días.

Porteros: Abraham Madriz (Saprissa), Bayron Mora (Alajuelense) y Patrick Sequeira (Casa Pia, Portugal).

Defensas: Carlos Barahona (Cartaginés), Darril Araya (Herediano), Francisco Calvo (Nacional de Uruguay), Gerald Taylor (Saprissa), Jeyland Mitchell (Estrasburgo de Francia), John Paul Ruiz (Alajuelense), Jorkaeff Azofeifa (Saprissa), Yeison Molina (Alajuelense) y Yerlan Sosa (Alajuelense).

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Volantes: Aarón Murillo (Herediano), Andrey Soto (Saprissa), Douglas López (Cartaginés), Gian Mauro Morera (Cartaginés), Luis Flores (Cartaginés), Mathias Elizondo (Saprissa), Orlando Galo (Riga de Letonia), Sebastián Acuña (Saprissa) y Sebastián Padilla (Saprissa).

Delanteros: Anthony Hernández (Alajuelense), Carlos Mora (Universitatea Craiova de Rumania), Claudio Montero (Cartaginés), Gerson Torres (Saprissa), Josimar Alcócer (Sparta Praga de República Checa), Kenyel Michel (Alajuelense), Doryan Rodríguez (Puntarenas), Josimar Méndez (Sporting FC) y Orlando Sinclair (Saprissa).

De esta lista de 30, 23 serán inscritos para cada uno de los partidos. Los restantes permanecerán concentrados trabajando con el grupo.

Saprissa es el club que más futbolistas aporta a la convocatoria, con nueve, seguido por Alajuelense con seis y Cartaginés con cinco.

Publicidad

Keylor Navas, una de las grandes ausencias

Uno de los nombres que más llamó la atención fue Keylor Navas.

El guardameta de Pumas no aparece entre los 30 convocados para el inicio de la Liga de Naciones. No existe, hasta ahora, una explicación oficial que establezca que su ausencia responda a una sanción, lesión o retiro internacional.

El antecedente conocido es que Batista había señalado que tenía una conversación pendiente con el portero sobre su futuro en la Selección. En agosto, el entrenador explicó que todavía no habían tenido esa charla y que también quería conocer qué planes tenía Navas para su futuro.

Por eso, su ausencia debe entenderse dentro de ese contexto y no como un retiro confirmado ni como una exclusión definitiva del proceso. La cobertura posterior a la convocatoria también señala que esa conversación continuaba pendiente al momento de conocerse la lista.

Manfred Ugalde, cuatro partidos de sanción

El delantero del Spartak de Moscú no podrá participar en los primeros cuatro compromisos de Costa Rica en esta Liga de Naciones porque debe cumplir una suspensión de cuatro partidos oficiales derivada de su expulsión ante Honduras en noviembre de 2025.

La FIFA determinó que los partidos amistosos disputados posteriormente no podían utilizarse para descontar la sanción. Por esa razón, Ugalde se perderá los encuentros ante Curazao, Haití, Nicaragua y nuevamente Haití.

La FCRF intentó conseguir la suspensión condicional del castigo mediante el artículo 27 del Código Disciplinario de FIFA, tomando como referencia el precedente del estadounidense Folarin Balogun, cuya suspensión por una tarjeta roja en el Mundial 2026 fue suspendida bajo ese mismo artículo.

Sin embargo, la gestión de Costa Rica no prosperó, por lo que Ugalde deberá cumplir los cuatro partidos de suspensión.

Otro punto que genera atención es la ausencia de Alejandro Bran, Warren Madrigal y Kenneth Vargas.

Los tres futbolistas fueron separados de la concentración de Costa Rica en mayo por situaciones disciplinarias. La FCRF confirmó entonces la salida de los jugadores y señaló que la decisión respondía a los lineamientos establecidos para todos los integrantes de las selecciones nacionales.

Posteriormente, Batista fue contundente al explicar que dentro de la Selección existen principios de disciplina y valores que no son negociables.

Ahora ninguno de los tres aparece en la convocatoria para la Liga de Naciones.

Bran milita actualmente en el fútbol de Rumania, mientras que Vargas juega en el Kalamata de Grecia y atraviesa además una situación física. Madrigal pertenece al Nashville SC y también enfrenta un problema físico, según los reportes recientes.

Álvaro Zamora y Cristopher Núñez tampoco están

La lista tampoco incluye a Álvaro Zamora.

Otro caso particular es el de Cristopher Núñez, quien quedó fuera debido a una lesión. El mediocampista pertenece al Cartaginés y se encuentra cedido en el Atromitos de Grecia.

Ambos forman parte del grupo de futbolistas que no estarán en esta primera convocatoria competitiva del proceso de Batista.

La lista entregada por Batista refleja una apuesta importante por jugadores jóvenes. Los 13 futbolistas de 23 años o menos representan una parte significativa de un grupo cuyo promedio de edad es de 24,4 años.

La convocatoria también tiene representación de 12 clubes, seis de ellos pertenecientes al campeonato nacional: Alajuelense, Cartaginés, Saprissa, Herediano, Puntarenas y Sporting FC.

Ahora Batista deberá definir cuáles 23 futbolistas estarán disponibles en cada encuentro.

Costa Rica debutará en la Liga de Naciones el jueves 24 de septiembre, cuando reciba a Curazao a las 8 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa.

Después, la Tricolor viajará a Kingston, Jamaica, para enfrentar a Haití el domingo 27 de septiembre a las 5 p. m.

El tercer compromiso será ante Nicaragua, el jueves 1.º de octubre a las 8 p. m., en Managua.

Costa Rica cerrará esta fase el domingo 4 de octubre a las 6 p. m., nuevamente en el Estadio Ricardo Saprissa, frente a Haití.

La primera convocatoria de Batista para un torneo oficial llega con varias historias alrededor de La Sele: 30 llamados, una importante presencia de jóvenes, la ausencia de Keylor Navas, cuatro partidos de sanción para Manfred Ugalde y la continuidad de los casos disciplinarios de Bran, Madrigal y Vargas.

Mientras Ugalde tiene definida su situación por la suspensión, el caso de Navas permanece abierto y sin una explicación oficial adicional que determine su futuro con la Tricolor.

Batista tendrá ahora que elegir a los 23 jugadores para cada partido y comenzar a darle forma competitiva a una Selección que afrontará cuatro encuentros oficiales en apenas diez días.