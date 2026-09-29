¡Escándalo con supuesta escuela de manejo! Dos mujeres detenidas y más de 200 casos de estafa salen a la luz

Dos sospechosas fueron detenidas durante tres allanamientos realizados en Heredia y San José. El OIJ investiga 47 denuncias con un perjuicio superior a ₡9 millones, mientras otras 154 causas estarían relacionadas con el mismo caso

Una oferta para aprender a conducir, promociones por pagar anticipadamente y una serie de excusas que presuntamente terminaban con los clientes bloqueados. Ese es el esquema que investiga el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y que llevó este martes a la detención de dos mujeres.

Agentes de la Sección Especializada contra las Estafas y Fraude Registral ejecutaron durante la mañana tres allanamientos: dos en Heredia y uno en Paso Ancho, San José.

Como resultado del operativo fueron detenidas dos mujeres, una de apellido Sánchez, de 43 años, y otra de 40 años, quienes figuran como sospechosas del delito de estafa.

En 3 puntos Dos sospechosas fueron detenidas durante tres allanamientos realizados en Heredia y San José. Una oferta para aprender a conducir, promociones por pagar anticipadamente y una serie de excusas que presuntamente terminaban con los clientes bloqueados. Tras finalizar las diligencias de este martes, las dos mujeres detenidas serán presentadas ante el Ministerio Público con el respectivo informe policial para que se determine su situación jurídica.

Según la información preliminar suministrada oficialmente por el OIJ, las sospechosas aparentemente publicaban en redes sociales información relacionada con cursos o escuelas de manejo.

Las publicaciones presuntamente incluían promociones para quienes cancelaran anticipadamente el servicio. Los montos pagados por las víctimas rondaban entre ₡185 mil y ₡220 mil.

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Sin embargo, después de recibir el dinero, supuestamente comenzaban los problemas.

De acuerdo con la investigación judicial, cuando los clientes esperaban iniciar las clases, presuntamente recibían diferentes excusas para justificar los atrasos. Entre ellas se mencionaba que los instructores estaban enfermos o que los vehículos utilizados para las prácticas habían sufrido accidentes.

Las explicaciones aparentemente se prolongaban hasta que, en determinado momento, las sospechosas presuntamente dejaban de responder los mensajes e incluso bloqueaban a los clientes.

La Sección Especializada contra las Estafas y Fraude Registral mantenía bajo investigación 47 causas relacionadas con este supuesto esquema.

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El perjuicio económico asociado con esos expedientes supera los ₡9 millones, según los datos preliminares del OIJ.

Sin embargo, el número de casos podría aumentar considerablemente.

De acuerdo con información comunicada por el Ministerio Público a los investigadores judiciales, existirían otras 154 causas en la Defensoría del Consumidor relacionadas con estos hechos, las cuales podrían incorporarse a la investigación.

Los agentes allanaron las viviendas de las sospechosas, una ubicada en San Miguel de Santo Domingo de Heredia y otra en Heredia centro.

El tercer operativo se realizó en Paso Ancho, San José, en un sitio que aparentemente había sido alquilado por las sospechosas y que habría sido utilizado en algún momento para realizar prácticas de manejo.

En ese lugar, los investigadores buscaron principalmente documentación e información que pudiera estar relacionada con los hechos investigados.

Durante los allanamientos fueron decomisados teléfonos celulares, una importante cantidad de tarjetas SIM, equipos de cómputo y otros indicios que serán analizados como parte de la investigación.

El OIJ indicó que las pesquisas comenzaron en mayo de este año.

Tras finalizar las diligencias de este martes, las dos mujeres detenidas serán presentadas ante el Ministerio Público con el respectivo informe policial para que se determine su situación jurídica.