¡El viejo hospital vuelve al ruedo! Monseñor Sanabria será clave para descongestionar la atención en Puntarenas

Salud habilitó varios sectores del antiguo centro médico para apoyar la atención de pacientes de la CCSS y trabaja en un proyecto para fortalecer su área quirúrgica.

El antiguo Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, comienza a recuperar protagonismo como una alternativa para agilizar la atención de pacientes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que se encuentran en listas de atención oportuna.

El Ministerio de Salud habilitó, en tiempo récord, el permiso de uso de varios sectores del inmueble, que podrán ser utilizados para apoyar servicios como ortopedia, odontología, fondos de ojo y clínica de mama, entre otros.

La medida busca beneficiar tanto a la población de Puntarenas como a personas provenientes de la región Chorotega. Actualmente, alrededor de 100 pacientes de esa región son trasladados diariamente hasta este establecimiento para recibir atención.

En 3 puntos Salud habilitó varios sectores del antiguo centro médico para apoyar la atención de pacientes de la CCSS y trabaja en un proyecto para fortalecer su área quirúrgica. El antiguo Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, comienza a recuperar protagonismo como una alternativa para agilizar la atención de pacientes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que se encuentran en listas de atención… La habilitación de estos espacios y el proyecto para recuperar el área quirúrgica forman parte de las acciones que buscan aprovechar nuevamente las instalaciones del antiguo hospital para…

De acuerdo con el Ministerio de Salud, esta alternativa permite acercar los servicios a la población y generar nuevas opciones para que los pacientes puedan recibir atención de manera más oportuna.

“Todo el trabajo que estamos realizando desde el Ministerio de Salud está orientado al servicio y beneficio de la población y forma parte de nuestra función regulatoria y de vigilancia de la salud”, destacó el ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo.

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La habilitación de los espacios es parte de un esfuerzo más amplio. El Ministerio de Salud y la CCSS también trabajan en un proyecto para fortalecer el área quirúrgica del antiguo Hospital Monseñor Sanabria.

La intención es que estas instalaciones puedan funcionar como una alternativa complementaria al nuevo hospital de Puntarenas y contribuir a agilizar los servicios que brinda la institución.

Sin embargo, la recuperación del inmueble también requiere tomar en cuenta las condiciones de seguridad. El edificio sufrió daños estructurales como consecuencia del terremoto de 2012, por lo que su utilización contempla acciones destinadas a garantizar condiciones adecuadas para su funcionamiento.

“La armonización de los servicios de salud es una función esencial del Ministerio de Salud, porque nos permite trabajar de manera conjunta con los prestadores, conocer las necesidades existentes y articular responsabilidades para encontrar soluciones”, explicó Christian Valverde, director general de Salud del Ministerio de Salud.

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Durante una visita al inmueble, Sánchez Cabo y otras autoridades del Ministerio de Salud estuvieron acompañados por Wilburg Díaz, director de la Región Pacífico Central de la CCSS, quien explicó los proyectos que se desarrollan para atender las necesidades de Puntarenas y la región Chorotega.

Como parte de este trabajo, este lunes se realizó una feria de la salud en las instalaciones del antiguo hospital.

La actividad estuvo enfocada en promover el autocuidado y la prevención entre la población, mediante charlas y espacios educativos relacionados con nutrición, vacunación, cuidado del corazón y otros temas vinculados con estilos de vida saludables.

La habilitación de estos espacios y el proyecto para recuperar el área quirúrgica forman parte de las acciones que buscan aprovechar nuevamente las instalaciones del antiguo hospital para apoyar la atención de pacientes y acercar determinados servicios a quienes requieren atención en Puntarenas y la región Chorotega.