El Niño podría adelantar el fin de las lluvias en Costa Rica este año

El IMN todavía no establece una fecha para el cierre de la temporada lluviosa, pero noviembre se mantiene como el mes de transición hacia la época seca.

Costa Rica podría comenzar a despedirse de la temporada lluviosa antes de lo habitual este año debido a la influencia del fenómeno de El Niño, en medio de un 2026 marcado por un comportamiento irregular de las precipitaciones.

Aunque el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) todavía no ha definido una fecha concreta para el final de las lluvias, las condiciones actuales apuntan a que noviembre volvería a ser el mes de transición hacia la época seca.

La llegada de la temporada seca no ocurre al mismo tiempo en todo el territorio nacional. Normalmente, el cambio comienza a sentirse a mediados de noviembre en el Pacífico Norte y posteriormente avanza hacia el Valle Central, el Pacífico Central y el Pacífico Sur.

En 3 puntos El IMN todavía no establece una fecha para el cierre de la temporada lluviosa, pero noviembre se mantiene como el mes de transición hacia la época seca. Costa Rica podría comenzar a despedirse de la temporada lluviosa antes de lo habitual este año debido a la influencia del fenómeno de El Niño, en medio de un 2026 marcado por un comportamiento irregular de las precipitaciones. Por ahora, noviembre se mantiene como el periodo de referencia para la transición.

Sin embargo, el comportamiento puede variar de un año a otro. En algunas ocasiones, la transición se extiende hasta diciembre y las lluvias continúan durante parte de ese periodo.

El comportamiento de 2025 muestra precisamente que la transición no siempre ocurre de manera rápida.

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Durante ese año, la temporada lluviosa terminó en la última semana de noviembre en el Pacífico Norte, el Pacífico Central y el Valle Central.

En el Pacífico Sur, el cambio llegó posteriormente, durante la primera semana de diciembre.

Ese proceso fue más prolongado de lo habitual y permitió que las lluvias continuaran incluso durante los primeros días en los que normalmente comienza a establecerse la época seca.

Para este año, la presencia de El Niño abre la posibilidad de que ese comportamiento sea diferente y que el cambio hacia condiciones más secas se produzca de manera más temprana en algunas regiones.

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No obstante, todavía no existe una fecha oficial para el cierre de la temporada lluviosa. El IMN deberá analizar la evolución de las condiciones atmosféricas y definir posteriormente cuándo se establecerá la época seca en cada región.

El Caribe mantiene un comportamiento distinto

Un aspecto importante es que no todo Costa Rica tiene una época seca claramente definida.

En la vertiente del Caribe las lluvias pueden presentarse durante todo el año, por lo que el cambio estacional que caracteriza al Pacífico y al Valle Central no se replica de la misma manera en esa zona del país.

Así, mientras el Pacífico Norte suele ser la primera región donde comienza a sentirse el cambio hacia condiciones secas, otras áreas pueden mantener precipitaciones durante más tiempo.

Por ahora, noviembre se mantiene como el periodo de referencia para la transición, pero el comportamiento de El Niño podría modificar el calendario habitual y adelantar la disminución de las lluvias en algunas regiones del territorio nacional.