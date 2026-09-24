El lamento de Laura Fernández por no asistir a reunión de Trump sobre el Escudo de las Américas

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, lamentó este jueves no haber participado en la reunión del Escudo de las Américas que se realizó el martes 22 de septiembre en Nueva York con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros líderes.

Ese día, la mandataria se encontraba en Colombia, donde participaba en actividades del Gobierno de Abelardo de la Espriella y en otros encuentros con la primera dama de ese país, Ana Lucía Pineda.

Fernández aprovechó este jueves la presencia de la embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Melinda Hildebrand, para reiterar su compromiso con el Escudo de las Américas y la cooperación entre ambos países en materia de seguridad.

En 3 puntos La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, lamentó este jueves no haber participado en la reunión del Escudo de las Américas que se realizó el martes 22 de septiembre en Nueva York con la presencia del presidente de Estados… Ese día, la mandataria se encontraba en Colombia, donde participaba en actividades del Gobierno de Abelardo de la Espriella y en otros encuentros con la primera dama de ese país, Ana Lucía Pineda. La presidenta insistió así en la importancia que su administración le atribuye al Escudo de las Américas, mecanismo que el Gobierno considera estratégico para fortalecer la cooperación regional contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La presidenta también se refirió nuevamente a la salida de Manuel Tovar Rivera de la Cancillería y aseguró que su decisión obedeció a una situación que, desde su perspectiva, no podía dejar pasar.

“Hay errores que no se pueden pasar por alto”, afirmó Fernández.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Según explicó, Tovar no le comunicó que había recibido una invitación para participar en la reunión del Escudo de las Américas, por lo que ella no tuvo conocimiento previo del encuentro al que finalmente asistió el entonces canciller.

La situación derivó en la destitución inmediata de Tovar, anunciada por Casa Presidencial este jueves.

Fernández habló del tema durante una actividad realizada en Marina Bahía Golfito, en la zona sur del país, donde se presentaron dos embarcaciones interceptoras y tres vehículos todoterreno donados por el Gobierno de Estados Unidos a Costa Rica.

Los equipos serán utilizados en labores relacionadas con la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Publicidad

La actividad fue transmitida en vivo por Casa Presidencial y contó con la participación de autoridades costarricenses y representantes estadounidenses.

La mandataria destacó la cooperación recibida por Costa Rica y aseguró que el apoyo de Estados Unidos ha sido relevante para las labores del Servicio Nacional de Guardacostas.

Según Fernández, durante este año las autoridades costarricenses han logrado decomisar 44 toneladas de droga con apoyo estadounidense.

La presidenta insistió así en la importancia que su administración le atribuye al Escudo de las Américas, mecanismo que el Gobierno considera estratégico para fortalecer la cooperación regional contra el narcotráfico y el crimen organizado.