El equipo que sí llamó a Fernán Faerron tras quedarse sin club luego de su fallida llegada a Saprissa

Mientras Fernán Faerron continúa sin equipo después de que no se concretara su llegada al Deportivo Saprissa, un club de la Primera División sí tomó contacto con el defensor para conocer su situación.

El futuro de Fernán Faerron podría tener una nueva posibilidad en el fútbol nacional. El defensor costarricense fue contactado por Inter San Carlos, equipo que busca conocer la disponibilidad del jugador para incorporarlo como agente libre.

En 3 puntos Mientras Fernán Faerron continúa sin equipo después de que no se concretara su llegada al Deportivo Saprissa, un club de la Primera División sí tomó contacto con el defensor para conocer su situación. El futuro de Fernán Faerron podría tener una nueva posibilidad en el fútbol nacional. Así, mientras su futuro continúa en el aire, Faerron ya tiene una nueva puerta que podría abrirse en el fútbol costarricense.

La situación llega después de que Faerron quedara sin club tras finalizar su vínculo con Cartaginés. En el cierre del mercado de fichajes, el zaguero también tuvo un acercamiento con Saprissa, Artavia explicó que, tras conversar con la gerencia deportiva y el cuerpo técnico, Saprissa decidió no avanzar con la incorporación al considerar que Faerron no encajaba con la dinámica y el camerino del equipo. El propio presidente morado confirmó que no llegaron a presentar una oferta formal por el defensor.

Ahora, Inter San Carlos aparece como una nueva opción para el defensor. Sin embargo, todavía no existe un acuerdo confirmado. Según informó Everardo Herrera, el club está a la espera de una respuesta de Faerron sobre la posibilidad de incorporarse al equipo.

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Por su parte, el gerente deportivo del Inter San Carlos, Yosimar Arias, señaló que hasta este miércoles no había tenido un acercamiento directo con el jugador o su entorno. Además, reconoció que Faerron es un buen jugador, mientras que la decisión final dependerá de las conversaciones que puedan darse con la dirigencia.

Así, mientras su futuro continúa en el aire, Faerron ya tiene una nueva puerta que podría abrirse en el fútbol costarricense. La respuesta del defensor será clave para conocer si finalmente se da su llegada al Inter San Carlos.