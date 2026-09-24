Dos hombres detenidos en Cartago por millonaria estafa de ₡259 millones a una adulta mayor en Bélgica

Los detenidos en Quircot de Cartago figuran como sospechosos de participar en al menos 15 denuncias por estafa; una de las víctimas habría perdido 500 mil euros.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a dos hombres en Quircot de Cartago, quienes figuran como principales sospechosos de participar en al menos 15 denuncias por estafa investigadas por las autoridades.

La información fue dada a conocer por Telenoticias, que detalló que la investigación tomó fuerza después de que uno de los sospechosos fuera identificado tras realizar una compra de aproximadamente ¢2 millones en joyas en Cartago.

En 3 puntos Los detenidos en Quircot de Cartago figuran como sospechosos de participar en al menos 15 denuncias por estafa; una de las víctimas habría perdido 500 mil euros. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a dos hombres en Quircot de Cartago, quienes figuran como principales sospechosos de participar en al menos 15 denuncias por estafa investigadas por las autoridades. Los detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica mientras avanzan las investigaciones para establecer el alcance de la estructura y el destino de los recursos obtenidos mediante las…

Uno de los casos que más llama la atención corresponde al de una adulta mayor de 78 años, residente en Bélgica, quien habría sido víctima de una estafa por 500 mil euros, monto equivalente a aproximadamente ¢259 millones, según reportó Telenoticias.

De acuerdo con la investigación del OIJ, en apariencia, en esta estafa también habría participado un notario francés, quien presuntamente trasladó el dinero hasta Francia. Ahora los agentes buscan determinar cómo parte de esos recursos pudo haber terminado en manos de los sospechosos detenidos en Costa Rica.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Los dos hombres arrestados son vecinos de Quircot y, según las autoridades judiciales, a ellos se sumarían otras dos personas que presuntamente facilitaban sus cuentas bancarias para recibir dinero relacionado con las estafas.

Los investigadores también relacionan a los sospechosos con otras 14 denuncias por estafa, cuyos afectados serían personas de diferentes zonas del territorio nacional.

En estos casos, el perjuicio económico acumulado rondaría los ¢20 millones, de acuerdo con las pesquisas citadas por Telenoticias.

El OIJ señala que los métodos utilizados para cometer las estafas seguirían patrones tradicionales, por lo que los agentes trabajan en determinar la participación específica de cada una de las personas vinculadas a la investigación.

Publicidad

Los dos hombres detenidos son señalados como los principales sospechosos de ejecutar directamente las estafas. Además, de acuerdo con la investigación, serían reconocidos vendedores de droga en la zona de Quircot de Cartago.

Durante los allanamientos realizados como parte del operativo, los agentes judiciales decomisaron documentación relacionada con las estafas, incluido material que tendría relación con el caso de la adulta mayor residente en Bélgica.

Telenoticias informó que, además, los agentes localizaron dispositivos electrónicos y droga, elementos que ahora forman parte de las diligencias que desarrolla la Policía Judicial.

Los detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica mientras avanzan las investigaciones para establecer el alcance de la estructura y el destino de los recursos obtenidos mediante las presuntas estafas.