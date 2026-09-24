Doble homicidio en Limón: Víctimas son padre e hijo y corrieron 100 metros para intentar salvarse

El OIJ identificó a las víctimas como dos hombres de apellido Dobson, de 58 y 21 años; ambos recibieron varios impactos de bala en la cabeza.

Las víctimas del doble homicidio ocurrido la noche del miércoles en Matina, Limón, eran padre e hijo, confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Se trata de dos hombres de apellido Dobson, de 58 y 21 años, respectivamente, quienes fueron atacados a balazos cuando caminaban por una calle de la zona.

En 3 puntos El OIJ identificó a las víctimas como dos hombres de apellido Dobson, de 58 y 21 años; ambos recibieron varios impactos de bala en la cabeza. Las víctimas del doble homicidio ocurrido la noche del miércoles en Matina, Limón, eran padre e hijo, confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El caso continúa bajo investigación de la Policía Judicial, que ahora intenta determinar por qué fueron atacados padre e hijo y quiénes serían los responsables del crimen.

Según la información preliminar recopilada por los investigadores, ambos fueron interceptados por varios hombres que aparentemente se encontraban escondidos en una zona de bananeras cercana.

Por razones que todavía no están claras, los sospechosos habrían salido del sector y atacado a padre e hijo con armas de fuego.

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Ante la balacera, los dos hombres intentaron escapar y corrieron aproximadamente 100 metros para ponerse a salvo.

Sin embargo, los sospechosos los habrían perseguido y continuaron con el ataque.

Los Dobson recibieron varios impactos de bala, principalmente en la cabeza, heridas que les provocaron la muerte en el sitio.

La información preliminar apunta a que, después del ataque, los responsables habrían regresado hacia la zona de bananeras y escapado del lugar.

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La escena fue atendida por las autoridades, mientras los agentes judiciales iniciaron las diligencias correspondientes para recopilar evidencia que permita reconstruir el doble homicidio.

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial, donde se les practicará la autopsia correspondiente.

El caso continúa bajo investigación de la Policía Judicial, que ahora intenta determinar por qué fueron atacados padre e hijo y quiénes serían los responsables del crimen.