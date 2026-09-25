Diputado Fernando Obaldía suspende participación en reuniones de PPSO tras denuncias por hostigamiento sexual

El legislador anunció que dejará de participar voluntariamente en las reuniones de la fracción de Pueblo Soberano mientras avanzan los procedimientos abiertos por denuncias de presunto hostigamiento sexual y acoso laboral.

El diputado Fernando Obaldía, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), anunció este viernes que suspenderá voluntariamente su participación en las reuniones de la fracción oficialista mientras avanzan los procedimientos relacionados con las denuncias presentadas en su contra.

El legislador enfrenta denuncias por presunto hostigamiento sexual ante instancias legislativas y la Fiscalía General de la República, además de señalamientos por supuesto acoso laboral.

En 3 puntos El legislador anunció que dejará de participar voluntariamente en las reuniones de la fracción de Pueblo Soberano mientras avanzan los procedimientos abiertos por denuncias de presunto hostigamiento sexual y acoso laboral. El diputado Fernando Obaldía, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), anunció este viernes que suspenderá voluntariamente su participación en las reuniones de la fracción oficialista mientras avanzan los procedimientos relacionados con las… Paralelamente, las denuncias presentadas ante el Ministerio Público continúan bajo trámite.

Obaldía explicó que tomó la decisión de mantenerse al margen de las reuniones de bancada con el objetivo de evitar cualquier cuestionamiento sobre una eventual influencia suya en las discusiones internas relacionadas con el caso.

Según manifestó, pretende que sus compañeros puedan analizar la situación sin que su presencia genere algún tipo de presión o condicionamiento.

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El diputado aseguró además que enfrentará los procedimientos correspondientes y se someterá a lo que determinen las autoridades competentes.

Obaldía rechazó haber incurrido en conductas de acoso laboral o sexual y afirmó que espera tener la oportunidad de ejercer su defensa y esclarecer los hechos.

La medida anunciada no significa que el legislador abandone la fracción de Pueblo Soberano ni que renuncie a su curul. Se trata únicamente de una suspensión voluntaria de su participación en las reuniones internas de la bancada mientras se tramitan los procesos.

El anuncio ocurre después de que la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, conformara una comisión especial encargada de investigar la denuncia por presunto hostigamiento sexual contra Obaldía.

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El órgano está compuesto por cinco legisladores, uno por cada fracción representada: Marco Badilla, del Partido Liberación Nacional, quien lo presidirá; José María Villalta, del Frente Amplio; Kathia Calvo, de Pueblo Soberano; Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana; y Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana.

El procedimiento legislativo será confidencial y deberá desarrollarse bajo las reglas establecidas en el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual de la Asamblea Legislativa. Según lo informado por la Presidencia del Congreso, corresponde ahora a la comisión analizar el caso respetando el debido proceso de todas las partes involucradas.

Paralelamente, las denuncias presentadas ante el Ministerio Público continúan bajo trámite. Las acusaciones permanecen como presuntas mientras las autoridades desarrollan las investigaciones y determinan si existen responsabilidades.