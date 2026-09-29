¡Dios, guía a los rescatistas para encontrar a Daniel! Cuarto día de angustia por joven arrastrado por un río

La búsqueda de Daniel Cubero Montero, de 18 años, continúa este martes en San Lorenzo de Tarrazú. Cruz Roja y Bomberos mantienen un amplio despliegue, incluso con buzos, mientras familiares y allegados esperan noticias

La esperanza sigue intacta, pero las horas pasan y la angustia crece. Este martes, desde las 6:00 a. m., los cuerpos de emergencia retomaron por cuarto día consecutivo la búsqueda de Daniel Cubero Montero, el joven de 18 años desaparecido desde el sábado en San Lorenzo de Tarrazú.

En 3 puntos La búsqueda de Daniel Cubero Montero, de 18 años, continúa este martes en San Lorenzo de Tarrazú. La esperanza sigue intacta, pero las horas pasan y la angustia crece. La operación continúa este martes. Daniel todavía no ha sido localizado.

Daniel fue arrastrado por la corriente mientras se encontraba en el sector de la catarata Los Reyes. Desde entonces, Cruz Roja Costarricense y el Benemérito Cuerpo de Bomberos mantienen un intenso operativo para tratar de localizarlo.

Los equipos recorren las márgenes del río y realizan incursiones en el agua. Para este martes también se incorporaron buzos a las labores, en medio de condiciones que obligan a los rescatistas a extremar precauciones.

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Detrás del nombre de Daniel hay además una joven vida cargada de proyectos.

Cubero se graduó a finales de 2025 del Colegio San Luis Gonzaga, en Cartago, donde llegó a ocupar la presidencia del gobierno estudiantil. También destacó en actividades académicas como el Festival de Oratoria.

El joven formó parte además del Proyecto de Matemáticas para la Enseñanza Media (Matem) y estuvo vinculado al movimiento de Guías y Scouts de Costa Rica.

Mientras los rescatistas continúan río abajo, familiares, amigos, compañeros y quienes han seguido el caso mantienen la esperanza puesta en cada nueva jornada de búsqueda.

La operación continúa este martes. Daniel todavía no ha sido localizado.