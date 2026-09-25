Detienen a 11 personas por triple homicidio en Río Cuarto: hay tres menores de edad entre los sospechosos

Una mujer de 16 años y dos hombres de 15 y 17 años figuran entre los detenidos durante la investigación por la balacera ocurrida en una vivienda de Santa Rita.

Once personas fueron detenidas durante la investigación de un triple homicidio ocurrido la noche del martes en Santa Rita de Río Cuarto, Alajuela. Entre los sospechosos capturados hay tres menores de edad, una mujer de 16 años y dos hombres de 15 y 17 años.

La cantidad de detenidos aumentó conforme avanzaron las diligencias policiales relacionadas con el ataque, que además dejó a un hombre gravemente herido.

Los otros capturados fueron identificados por sus apellidos como Sibaja, de 18 años; Núñez, de 18; Carranza, de 21; Cascante, de 22; Orozco, de 23; Bustos, de 25; Chavarría, de 28; y Espinoza, de 32 años.

En 3 puntos Una mujer de 16 años y dos hombres de 15 y 17 años figuran entre los detenidos durante la investigación por la balacera ocurrida en una vivienda de Santa Rita. Once personas fueron detenidas durante la investigación de un triple homicidio ocurrido la noche del martes en Santa Rita de Río Cuarto, Alajuela. Al tratarse de tres menores de edad, su situación deberá ser atendida bajo el procedimiento correspondiente para personas menores de edad, mientras el caso continúa en manos de las autoridades judiciales.

La investigación llevó a las autoridades hasta una vivienda ubicada en la comunidad de La Tabla, inmueble que habría sido relacionado con el triple homicidio a partir de información confidencial y otras diligencias realizadas por los agentes.

Como parte del seguimiento, los investigadores mantuvieron vigilancia sobre la propiedad. En determinado momento observaron salir un vehículo y, con apoyo de la Fuerza Pública, interceptaron a sus ocupantes.

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En ese operativo fueron detenidas cinco personas, incluidos dos menores de edad, y los agentes decomisaron un arma de fuego calibre 9 milímetros.

La investigación continuó durante este jueves. En el mismo punto vigilado, un joven salió a bordo de una motocicleta y, según las autoridades, llevaba una cantidad importante de drogas. Los oficiales procedieron entonces con su detención.

Cerca del mediodía, los investigadores recibieron autorización para ingresar a la vivienda bajo vigilancia. Al entrar, observaron a varios sujetos que intentaron salir por la parte trasera del inmueble en dirección a una finca piñera.

Los policías lograron detenerlos antes de que pudieran escapar.

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La revisión se extendió hasta la finca, donde fueron localizadas varias bolsas negras que contenían armas de fuego. Entre el armamento encontrado había un fusil AR-15.

Dentro de la vivienda también aparecieron chalecos balísticos y otras evidencias que ahora forman parte de la investigación para determinar si existe una relación entre las personas detenidas, las armas encontradas y el triple homicidio.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer el grado de participación que habría tenido cada uno de los detenidos y determinar las circunstancias que rodearon el ataque ocurrido en Santa Rita.

Al tratarse de tres menores de edad, su situación deberá ser atendida bajo el procedimiento correspondiente para personas menores de edad, mientras el caso continúa en manos de las autoridades judiciales.