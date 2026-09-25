Del rock a la poesía: 7 planes para despedir septiembre

Conciertos gratuitos, Pablo Alborán, poesía internacional, una experiencia de luces, arte y una exigente carrera de montaña forman parte de la agenda para este sábado 26 y domingo 27 de setiembre.

Septiembre llega a su último fin de semana y Costa Rica tendrá opciones para quienes quieran aprovecharlo fuera de casa.

Hay planes gratuitos, conciertos para cantar a todo pulmón, experiencias culturales, actividades familiares y hasta una carrera que lleva a los participantes por senderos, cataratas y zonas cercanas al volcán Barva.

Estas son siete opciones para disfrutar el sábado 26 y domingo 27 de setiembre.

En 3 puntos Conciertos gratuitos, Pablo Alborán, poesía internacional, una experiencia de luces, arte y una exigente carrera de montaña forman parte de la agenda para este sábado 26 y domingo 27 de setiembre. Septiembre llega a su último fin de semana y Costa Rica tendrá opciones para quienes quieran aprovecharlo fuera de casa. Lo difícil esta vez será decidir cuál escoger.

1. Malpaís y 50 jóvenes músicos juntos en un concierto gratuito

San Carlos tendrá uno de los eventos más especiales del fin de semana.

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Malpaís compartirá escenario con la Orquesta A del SINEM San Carlos, integrada por cerca de 50 niños y jóvenes, en un concierto que forma parte de las celebraciones por los 115 años del cantonato de San Carlos.

La actividad será este sábado en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez. Las puertas abrirán desde las 3:00 p. m., a las 5:00 p. m. comenzará un Festival de Folclor y el concierto sinfónico está previsto para las 7:00 p. m.

La entrada será completamente gratuita y no se necesitarán boletos, aunque el ingreso estará sujeto a la capacidad del estadio.

Estadio Carlos Ugalde Álvarez, Ciudad Quesada

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2. Pablo Alborán vuelve a encontrarse con el público costarricense

Después de la preocupación que generó semanas atrás su diagnóstico de neumonía, Pablo Alborán mantiene su cita con Costa Rica.

El cantante español se presentará este domingo 27 de setiembre en Parque Viva como parte de su Global Tour KM0.

El espectáculo recorrerá canciones de su nueva etapa junto a algunos de los temas más reconocidos de sus 15 años de trayectoria, entre ellos Solamente tú y Saturno. La presentación está programada para las 7:00 p. m.

3. Poesía de ocho países toma el Teatro Nacional

Para quienes prefieran un plan cultural, el domingo comienza la edición número 25 del Festival Internacional de Poesía de Costa Rica.

La inauguración reunirá escritores de Costa Rica, Panamá, Colombia, Puerto Rico, Irán, México, Nicaragua y Honduras.

Además de las lecturas, la apertura contará con una presentación de Tropus, agrupación dedicada a la música medieval.

La actividad será en la sala principal del Teatro Nacional entre las 5:30 p. m. y las 7:30 p. m. y tendrá entrada gratuita.

4. Luces, color y tecnología en el Museo de los Niños

Para un plan diferente y especialmente atractivo para fotografías, el Museo de los Niños mantiene abierta su experiencia inmersiva Glow Art Experience.

La propuesta combina luz, color, tecnología y arte en distintos espacios diseñados para recorrer y experimentar.

La entrada individual tiene un costo de ₡5.000 para niños y adultos, mientras los menores de seis meses ingresan gratuitamente. También existen paquetes para grupos y familias.

5. Arte gratuito para mirar San José de otra manera

Barrio Escalante tendrá una alternativa más tranquila este sábado.

La Galería Áurea inaugura la exposición colectiva “Arte Público”, dedicada al patrimonio, los monumentos y las esculturas presentes en parques y espacios públicos.

La muestra reúne obras de diferentes artistas y plantea una nueva mirada sobre elementos urbanos que muchas veces forman parte del paisaje cotidiano sin que les prestemos demasiada atención.

La exposición abrirá desde las 10:00 a. m. y la entrada será gratuita.

6. ¿Le gustan los retos? Una carrera entre montaña, cataratas y bosque

Para quienes prefieren empezar el domingo rodeados de naturaleza, La Dantica Trail 2026 se realizará en Monte de la Cruz, San Rafael de Heredia.

La competencia tendrá tres distancias: 12, 21 y 50 kilómetros.

La categoría de 21 kilómetros incluye el paso por la catarata Velo de Novia y el Refugio Cerro Dantas, mientras que la distancia ultra de 50 kilómetros plantea un recorrido que llegará hasta el sector del volcán Barva, en el Parque Nacional Braulio Carrillo.

La salida está prevista desde las 6:00 a. m.

7. Música gratis en Alajuela para cerrar el fin de semana

El Teatro Municipal de Alajuela recientemente retomó actividades y este fin de semana tendrá dos conciertos gratuitos.

El sábado a las 7:00 p. m., Pato Barraza y Gazel presentarán Entre Héroes y Amigos, 40 años de carrera.

El domingo será el turno de Escats, que se presentará a partir de las 6:00 p. m.

Ambos conciertos tendrán entrada gratuita, convirtiéndose en una buena alternativa para quienes quieren música en vivo sin afectar demasiado el presupuesto del fin de semana.

Un último fin de semana de septiembre para aprovechar

Desde un concierto sinfónico con Malpaís hasta poesía internacional en el Teatro Nacional, el último fin de semana de septiembre ofrece suficientes razones para cambiar la rutina.

Quienes quieran algo más activo pueden buscar la montaña; quienes prefieran cultura tienen exposiciones, poesía y experiencias inmersivas; y los amantes de la música cuentan con alternativas tanto gratuitas como grandes conciertos internacionales.

Lo difícil esta vez será decidir cuál escoger.