De “Salvado por la campana” a Pérez Zeledón: Mario López está en Costa Rica

Costa Rica volvió a convertirse en escenario para una figura de Hollywood. Mario López, actor y presentador estadounidense recordado mundialmente por interpretar a A.C. Slater en la popular serie Salvado por la campana, se encuentra disfrutando y trabajando en tierras costarricenses.

El también conductor de televisión está en Pérez Zeledón, desde donde ha compartido con sus seguidores imágenes y videos de los impresionantes paisajes que rodean el lugar.

Pero López no llegó únicamente de vacaciones.

En 3 puntos Costa Rica volvió a convertirse en escenario para una figura de Hollywood. El también conductor de televisión está en Pérez Zeledón, desde donde ha compartido con sus seguidores imágenes y videos de los impresionantes paisajes que rodean el lugar. Y por lo que ha mostrado hasta ahora, Costa Rica parece haberlo conquistado.

Según informó La Nación, el estadounidense se encuentra en el país para participar en la grabación de una campaña publicitaria internacional, aunque por el momento no se han revelado mayores detalles sobre la marca o el proyecto.

Fascinado con la naturaleza costarricense

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Mario no ha dejado pasar la oportunidad de mostrar parte de lo que se ha encontrado durante su estadía.

En sus publicaciones aparecen montañas cubiertas de vegetación, cataratas y diferentes rincones de la Zona Sur, mientras el actor se muestra sorprendido por la exuberante naturaleza que caracteriza al país.

Incluso se tomó con humor algunas de las advertencias que recibió antes de adentrarse en la zona.

Según mostró en sus redes sociales, le hablaron sobre la posibilidad de encontrarse con jaguares, grandes arañas y hasta cocodrilos durante la aventura.

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El entorno terminó recordándole una de las películas más famosas relacionadas precisamente con Costa Rica: Jurassic Park.

López también mostró algunos elementos muy cotidianos del paisaje nacional, como las plantas de banano, mientras recorría la zona.

El actor está acompañado durante esta aventura costarricense por su esposa, Courtney Lopez, quien también ha aparecido en contenido relacionado con el viaje.

La pareja ha aprovechado los momentos libres de la producción para conocer y disfrutar de los atractivos naturales de Pérez Zeledón.

No es la primera ocasión en que Mario López visita Costa Rica, pero esta nueva estadía vuelve a demostrar el atractivo que el país mantiene como escenario para producciones y campañas internacionales.

Para toda una generación, Mario López continúa siendo inseparable de A.C. Slater, el personaje que interpretó en Saved by the Bell (Salvado por la campana) y que lo convirtió en uno de los rostros juveniles más reconocidos de la televisión estadounidense durante los años noventa.

Posteriormente desarrolló una extensa carrera como presentador y conductor de televisión, además de continuar participando en diferentes producciones de entretenimiento.

Ahora, más de tres décadas después de aquella serie que lo lanzó a la fama mundial, el popular A.C. Slater cambió temporalmente los pasillos de Bayside High por las montañas de Pérez Zeledón.

Y por lo que ha mostrado hasta ahora, Costa Rica parece haberlo conquistado.