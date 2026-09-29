De madrugada y a la fuerza: PCD tumba puertas en allanamientos contra narcomenudeo

Autoridades intervienen varios puntos de Liberia tras meses de investigación por venta de drogas, balaceras, amenazas y otros hechos delictivos que afectan a las comunidades.

Un fuerte operativo contra el narcomenudeo se desarrolla desde horas de la madrugada de este martes en Liberia, Guanacaste, donde agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) ejecutan una serie de allanamientos para desarticular estructuras vinculadas con la venta de drogas.

Las acciones se concentran principalmente en los barrios El Capulín y Corazón de Jesús, sectores donde las autoridades investigan grupos que presuntamente han generado no solo tráfico local de drogas, sino también robos, balaceras, amenazas, agresiones con armas y otros disturbios.

El viceministro de Seguridad Pública, Nelson Barquero, explicó que la operación representa la culminación de varios meses de investigación por parte de la PCD.

En 3 puntos Autoridades intervienen varios puntos de Liberia tras meses de investigación por venta de drogas, balaceras, amenazas y otros hechos delictivos que afectan a las comunidades. Un fuerte operativo contra el narcomenudeo se desarrolla desde horas de la madrugada de este martes en Liberia, Guanacaste. Las diligencias continúan y no se descarta que aumente la cantidad de personas detenidas conforme avancen los allanamientos.

“Obviamente es un trabajo importante que se está haciendo acá en horas de la madrugada la Policía de Control de Drogas, que ya tiene meses de estar investigando esta zona y efectivamente hoy culmina con una operación fuerte de allanamientos”, manifestó.

Según Barquero, las autoridades intervienen 13 puntos y, hasta el momento, reportan la detención de 10 personas.

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Entre los involucrados figura al menos un menor de edad, situación que preocupa a las autoridades debido a la participación de personas jóvenes en este tipo de estructuras criminales.

“Es importante señalar que ya hay un menor de edad también involucrado en esta estructura, que efectivamente nos llama la atención por personas jóvenes involucradas en estas estructuras”, indicó el viceministro.

Dentro de las personas detenidas también se encuentra una mujer que mantenía monitoreo electrónico y que ya había sido investigada anteriormente por la Policía de Control de Drogas.

Barquero señaló que la mujer había sido intervenida por la PCD desde el año 2023 y que ahora nuevamente aparece vinculada con actividades delictivas.

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“Tenemos una persona femenina la cual contaba con monitoreo electrónico. Ya desde el 2023 la Policía de Control de Drogas la había tenido anteriormente y hoy vemos que reincide en este comportamiento delictivo”, afirmó.

El viceministro destacó además la importancia de intervenir estas comunidades antes de que las actividades relacionadas con el narcotráfico deriven en hechos criminales de mayor gravedad.

“Estos barrios debemos intervenirlos porque han generado amenazas, balaceras, algún tipo de acción criminal que genera también delincuencia común en estas zonas y que se propaga por estos barrios”, señaló.

Barquero aseguró que el objetivo es recuperar el control de estos sectores y brindar mayor seguridad a quienes viven en ellos.

“Es importante trabajarlos desde ahora para que no haya más acciones delictivas, más acciones criminales y nosotros podamos aquí tener un control y darle a esta comunidad la seguridad que realmente se merece”, agregó.

El operativo cuenta con el apoyo de oficiales de la Fuerza Pública y del Servicio de Vigilancia Aérea.

Las diligencias continúan y no se descarta que aumente la cantidad de personas detenidas conforme avancen los allanamientos.