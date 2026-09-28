Cruz Roja confirma hallazgo de uno de los hermanos arrastrados por cabeza de agua

El cuerpo fue localizado la mañana de este lunes a poco más de un kilómetro del sitio donde desaparecieron los dos hermanos. La búsqueda continúa para localizar a la segunda persona.

La Cruz Roja Costarricense confirmó la mañana de este lunes el hallazgo del cuerpo de uno de los dos hermanos que permanecían desaparecidos desde la noche del sábado en el río Aguas Frías, en San Pablo de Cariari, Pococí.

En 3 puntos El cuerpo fue localizado la mañana de este lunes a poco más de un kilómetro del sitio donde desaparecieron los dos hermanos. La Cruz Roja Costarricense confirmó la mañana de este lunes el hallazgo del cuerpo de uno de los dos hermanos que permanecían desaparecidos desde la noche del sábado en el río Aguas Frías, en San Pablo de Cariari, Pococí. Las autoridades y cuerpos de rescate trabajan en una zona complicada debido a las condiciones del río y las lluvias registradas durante los últimos días.

El cuerpo fue localizado aproximadamente a las 8:45 a. m., a poco más de un kilómetro del punto donde se reportó la desaparición.

Los dos hermanos formaban parte de un grupo de cinco personas que se encontraba pescando en el sector cuando fueron sorprendidos por una cabeza de agua.

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Tres integrantes del grupo lograron ponerse a salvo; sin embargo, los dos hermanos fueron arrastrados por la fuerte corriente y desde entonces se mantenía un operativo para localizarlos.

Tras el hallazgo de este lunes, los equipos de emergencia iniciaron las labores para recuperar el cuerpo, mientras familiares de la víctima permanecían en el lugar.

La emergencia aún no termina. La Cruz Roja mantiene las labores de búsqueda para tratar de localizar al segundo hermano, quien continúa desaparecido.

Las autoridades y cuerpos de rescate trabajan en una zona complicada debido a las condiciones del río y las lluvias registradas durante los últimos días.