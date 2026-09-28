Costa Rica queda contra las cuerdas : derrota ante Haití oscurece el panorama en la Liga de Naciones

La Selección Nacional perdió 2-0 ante Haití este domingo en Kingston, Jamaica , sumó su segunda derrota consecutiva y ahora enfrenta un escenario totalmente complicado y hasta milagroso para alcanzar los cuartos de final. Además, Costa Rica comienza a mirar con preocupación la lucha por evitar el descenso a la Liga B.

La Selección de Costa Rica atraviesa uno de sus momentos más delicados en la actual Liga de Naciones de Concacaf. La Tricolor cayó 2-0 ante Haití en el Sabina Park de Kingston, Jamaica, y después de dos jornadas todavía no consigue sumar puntos.

La derrota llega apenas unos días después del golpe sufrido ante Curazao, cuando Costa Rica perdió 3-4 como local, pese a haber tenido una ventaja de tres goles. El equipo dirigido por Fernando Batista volvió a mostrar dificultades y esta vez se marchó al descanso con una desventaja de dos tantos.

En 3 puntos La Selección Nacional perdió 2-0 ante Haití este domingo en Kingston, Jamaica , sumó su segunda derrota consecutiva y ahora enfrenta un escenario totalmente complicado y hasta milagroso para alcanzar los cuartos de final. La Selección de Costa Rica atraviesa uno de sus momentos más delicados en la actual Liga de Naciones de Concacaf. El panorama, después de dos presentaciones, es claro: Costa Rica está contra las cuerdas en la Liga de Naciones.

Jean-Ricner Bellegarde abrió el marcador al minuto 8, mientras que Francisco Calvo marcó en propia portería para el 2-0 al 39'. Costa Rica intentó reaccionar en la segunda parte, pero no encontró el gol que le permitiera regresar al partido.

El panorama se complica porque en esta edición solamente los dos primeros lugares del Grupo A avanzan a los cuartos de final. Costa Rica comparte grupo con Haití, Curazao, Nicaragua, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Después de dos derrotas, la Tricolor necesita reaccionar inmediatamente en los próximos compromisos para intentar meterse en la pelea y depender de otros resultados.

El calendario todavía le ofrece partidos contra Nicaragua y Haití, aunque ahora cada punto adquiere un enorme valor.

La situación no solamente sepulta las aspiraciones de Costa Rica de llegar a los cuartos de final.

El nuevo formato de la Liga de Naciones establece que los equipos que terminen quinto y sexto de cada grupo de la Liga A descenderán a la Liga B.

Publicidad

Por eso, la Tricolor ahora debe mirar hacia arriba para intentar alcanzar los puestos de clasificación, pero también hacia abajo para evitar terminar entre las selecciones que perderán su lugar en la máxima categoría de la competencia.

Costa Rica volverá a la cancha el 1 de octubre frente a Nicaragua, en Managua, en un partido que adquiere una importancia enorme después de este arranque sin puntos. Posteriormente recibirá a Haití el 4 de octubre en el Estadio Ricardo Saprissa.

La ventana de septiembre-octubre será determinante. La Sele necesita comenzar a sumar y cambiar rápidamente la dinámica si quiere mantener vigente el objetivo de avanzar.

El panorama, después de dos presentaciones, es claro: Costa Rica está contra las cuerdas en la Liga de Naciones. La clasificación a cuartos de final es casi una utopía y el riesgo de terminar en la zona de descenso ya forma parte de la realidad matemática del torneo.