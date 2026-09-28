¿Costa Rica puede caer en la categoría B? Esto es lo que realmente está en juego para La Sele

La derrota ante Haití complicó el panorama de Costa Rica en la Liga de Naciones, pero ¿qué significa realmente jugar en la Liga B y cómo funciona el descenso?

Costa Rica atraviesa un momento complicado en la Liga de Naciones de Concacaf. La Sele perdió 2-0 ante Haití este domingo en el Sabina Park de Kingston y sumó su segunda derrota consecutiva en el torneo.

En 3 puntos La derrota ante Haití complicó el panorama de Costa Rica en la Liga de Naciones, pero ¿qué significa realmente jugar en la Liga B y cómo funciona el descenso? Costa Rica atraviesa un momento complicado en la Liga de Naciones de Concacaf. Costa Rica todavía tiene partidos por disputar en la fase de grupos y su objetivo inmediato es mantenerse en la Liga A.

La Selección actualmente compite en la Liga A, la máxima categoría de la Liga de Naciones. Costa Rica forma parte del Grupo A junto a Haití, Curazao, Trinidad y Tobago, Nicaragua y República Dominicana.

Pero, ¿qué pasa si Costa Rica termina en los últimos puestos? En esta edición, los equipos que finalicen quinto y sexto de la fase de grupos de la Liga A descenderán a la Liga B. Por eso los próximos partidos son importantes para definir el futuro de cada selección en la competencia.

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La Liga B está conformada por 16 selecciones divididas en cuatro grupos de cuatro. Cada equipo disputa seis partidos, enfrentando dos veces a cada rival. Los cuatro ganadores de grupo ascienden a la Liga A, mientras que los últimos de cada grupo descienden a la Liga C.

Además, la Liga B no significa quedar fuera de la pelea internacional. En esta edición, los cuatro ganadores de grupo clasificarán directamente a la Copa Oro 2027, mientras que los dos mejores segundos lugares tendrán acceso a los preliminares del torneo.

Costa Rica todavía tiene partidos por disputar en la fase de grupos y su objetivo inmediato es mantenerse en la Liga A. Sin embargo, el nuevo formato hace que terminar en los últimos puestos tenga una consecuencia clara: jugar la siguiente edición desde la Liga B.