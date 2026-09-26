Costa Rica logra una reducción que sorprende en nacimientos de madres menores de 20 años

El Ministerio de Salud destacó la disminución sostenida y reforzó las acciones de prevención con cerca de 400 adolescentes de la Región Pacífico Central.

Costa Rica mantiene una disminución sostenida en los nacimientos de madres menores de 20 años, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Durante 2025 se registraron 3.958 nacimientos en mujeres menores de 20 años, una cifra considerablemente menor a los 6.142 nacimientos contabilizados en 2020.

El Ministerio de Salud destacó estos resultados en el marco del Día Mundial para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia, que se conmemora cada 26 de setiembre.

En 3 puntos El Ministerio de Salud destacó la disminución sostenida y reforzó las acciones de prevención con cerca de 400 adolescentes de la Región Pacífico Central. Costa Rica mantiene una disminución sostenida en los nacimientos de madres menores de 20 años, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Las autoridades pretenden continuar fortaleciendo estas acciones como parte de las prioridades del sector, particularmente en salud mental, atención primaria y atención integral de las personas adolescentes.

La institución señaló que, pese a la reducción registrada durante los últimos cinco años, mantiene acciones dirigidas a fortalecer los conocimientos y las capacidades de las personas adolescentes para que puedan tomar decisiones informadas sobre su salud y su proyecto de vida.

Cerca de 400 adolescentes participaron en jornada

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Como parte de ese trabajo, cerca de 400 adolescentes de la Región Pacífico Central participaron en la jornada denominada “¡Suave un toque! ¿Te estás cuidando?”.

La actividad buscó generar espacios seguros para el aprendizaje, la participación y la promoción de derechos, con énfasis en que los jóvenes puedan contar con herramientas para tomar decisiones relacionadas con su bienestar.

La estrategia no se limita únicamente a la prevención del embarazo. El Ministerio de Salud indicó que también contempla aspectos como salud mental, educación, prevención de la violencia, atención integral y oportunidades para desarrollar proyectos de vida.

El viceministro de Salud y presidente del Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente (CIAMA), Juan Carlos Esquivel, destacó precisamente la necesidad de abordar esta problemática desde diferentes áreas.

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“La prevención del embarazo en la adolescencia significa fortalecer la salud mental, la educación, la participación, la protección frente a la violencia y las oportunidades para que cada adolescente pueda construir y desarrollar su proyecto de vida”, señaló Esquivel.

El jerarca añadió que la conmemoración representa un compromiso de las instituciones públicas con el bienestar presente y futuro de las personas adolescentes.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la prevención requiere mantener el trabajo coordinado entre instituciones y garantizar que esta población tenga acceso a información de calidad, servicios de salud oportunos, entornos protectores y espacios seguros de participación.

Las autoridades pretenden continuar fortaleciendo estas acciones como parte de las prioridades del sector, particularmente en salud mental, atención primaria y atención integral de las personas adolescentes.