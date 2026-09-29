Costa Rica envía 45 toneladas de droga a Estados Unidos para destruirlas

Un avión militar C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense llegó al país para trasladar el cargamento, mientras un juez costarricense supervisará el proceso de entrega y posterior destrucción.

Costa Rica trasladó 45 toneladas de droga decomisada hacia Estados Unidos, donde serán destruidas debido a las limitaciones presupuestarias que enfrentan las autoridades nacionales para realizar ese procedimiento dentro del país.

La operación fue coordinada por el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con colaboración de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Para efectuar el traslado, un avión militar C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos llegó a territorio costarricense y posteriormente salió del país con el cargamento.

En 3 puntos Un avión militar C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense llegó al país para trasladar el cargamento, mientras un juez costarricense supervisará el proceso de entrega y posterior destrucción. Costa Rica trasladó 45 toneladas de droga decomisada hacia Estados Unidos, donde serán destruidas debido a las limitaciones presupuestarias que enfrentan las autoridades nacionales para realizar ese procedimiento dentro del país. El Ministerio Público y el OIJ señalaron que la eliminación de la droga decomisada busca evitar que los estupefacientes puedan regresar al mercado ilegal.

El fiscal general, Carlo Díaz, explicó que la operación fue patrocinada por el Gobierno estadounidense, la Embajada de Estados Unidos y la DEA.

“El día de hoy estamos llevando a cabo esta operación, patrocinada por el Gobierno de los Estados Unidos, la Embajada y la DEA, en la cual ellos nos facilitan este avión para poder transportar hacia los Estados Unidos”, indicó Díaz.

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¿Por qué la droga será destruida en Estados Unidos?

De acuerdo con el fiscal general, las 45 toneladas corresponden a diferentes decomisos realizados gracias al trabajo de las instituciones costarricenses.

Sin embargo, las autoridades enfrentaron una limitación para completar el proceso de destrucción en territorio nacional.

“Esta droga ha sido incautada gracias al trabajo de las diferentes autoridades, el Ministerio Público, el OIJ y, por las limitaciones presupuestarias, no podíamos hacer la destrucción en nuestro país”, señaló Díaz.

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El procedimiento tendrá además supervisión judicial. Un juez de la República acompañó el cargamento durante el traslado a Estados Unidos con el propósito de formalizar la entrega y posteriormente supervisar la destrucción de los estupefacientes.

De esta manera, las autoridades buscan completar el proceso relacionado con las sustancias que fueron decomisadas durante diferentes investigaciones.

El traslado se realizó mediante cooperación entre las autoridades costarricenses y estadounidenses, en momentos en que ambos países mantienen operaciones conjuntas relacionadas con el combate al narcotráfico.

La colaboración de la DEA también ha estado presente en investigaciones desarrolladas por las autoridades nacionales contra organizaciones vinculadas con el tráfico internacional de drogas.

En el caso de las 45 toneladas, el apoyo estadounidense permitió disponer de una aeronave militar para sacar el cargamento del país y trasladarlo al lugar donde será destruido.

El Ministerio Público y el OIJ señalaron que la eliminación de la droga decomisada busca evitar que los estupefacientes puedan regresar al mercado ilegal.