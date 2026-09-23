Coordinación del OIJ con FBI e ICE permite ubicar en Estados Unidos a hombre buscado por homicidio desde hace 10 años

El hombre, de apellido Grijalva y 54 años, tenía una orden de captura activa en Costa Rica por un caso ocurrido en 2016 en Puerto Viejo de Sarapiquí. Será deportado y detenido cuando llegue al país.

La cooperación entre autoridades de Costa Rica y Estados Unidos permitió al OIJ localizar en territorio estadounidense a un hombre que era buscado por la justicia costarricense desde hace varios años.

Se trata de un hombre de apellido Grijalva, de 54 años, quien cuenta con una orden de captura activa en Costa Rica como sospechoso de participar en un caso de homicidio culposo de tránsito ocurrido en abril de 2016.

En 3 puntos El hombre, de apellido Grijalva y 54 años, tenía una orden de captura activa en Costa Rica por un caso ocurrido en 2016 en Puerto Viejo de Sarapiquí. La cooperación entre autoridades de Costa Rica y Estados Unidos permitió al OIJ localizar en territorio estadounidense a un hombre que era buscado por la justicia costarricense desde hace varios años. El OIJ destacó que este tipo de operaciones forman parte del trabajo de cooperación internacional que realizan los agentes de Interpol para localizar fuera de las fronteras nacionales a personas requeridas por la justicia costarricense.

Los hechos por los que es requerido se registraron en la localidad de Zapote, en Puerto Viejo de Sarapiquí.

De acuerdo con la información obtenida por los agentes de la Oficina Central Nacional Interpol-San José del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), después de los hechos Grijalva habría salido de Costa Rica con rumbo a Estados Unidos.

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A partir de esa información comenzó un trabajo de coordinación internacional para establecer su paradero.

Los agentes de Interpol-San José coordinaron con el área de investigaciones de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, así como con el FBI tanto en Costa Rica como en Indianápolis.

También se contó con la participación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El intercambio de información entre las autoridades permitió finalmente ubicar a Grijalva en territorio estadounidense.

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Según informó el OIJ este miércoles 23 de setiembre, el hombre será deportado hacia Costa Rica, donde deberá responder ante las autoridades judiciales por el caso que mantiene vigente la orden de captura.

Una vez que llegue al país, agentes judiciales de Interpol procederán con su detención y lo pondrán a las órdenes de las autoridades que lo requieren.

Será entonces cuando Grijalva quede sometido al respectivo proceso judicial por los hechos ocurridos en 2016.

El OIJ destacó que este tipo de operaciones forman parte del trabajo de cooperación internacional que realizan los agentes de Interpol para localizar fuera de las fronteras nacionales a personas requeridas por la justicia costarricense.