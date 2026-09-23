Colombia le ofrece a Costa Rica su tecnología naval para fortalecer los guardacostas

El presidente Abelardo de la Espriella puso a disposición de Costa Rica la experiencia de la industria naval colombiana como parte de la cooperación contra el crimen transnacional.

Colombia ofreció a Costa Rica utilizar las capacidades desarrolladas por su industria naval para fortalecer los sistemas de guardacostas, como parte de la nueva agenda de cooperación en seguridad entre ambos países.

El ofrecimiento fue realizado por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, durante la declaración conjunta que brindó junto con la presidenta costarricense, Laura Fernández Delgado.

De la Espriella señaló específicamente a Cotecmar, empresa vinculada con el desarrollo de capacidades de la industria naval colombiana, como parte de las herramientas que su país está dispuesto a poner a consideración de Costa Rica.

En 3 puntos El presidente Abelardo de la Espriella puso a disposición de Costa Rica la experiencia de la industria naval colombiana como parte de la cooperación contra el crimen transnacional. Colombia ofreció a Costa Rica utilizar las capacidades desarrolladas por su industria naval para fortalecer los sistemas de guardacostas, como parte de la nueva agenda de cooperación en seguridad entre ambos países. El fortalecimiento de los guardacostas se suma así a los acuerdos y propuestas de cooperación que Costa Rica y Colombia pretenden desarrollar dentro de su nueva agenda bilateral de seguridad.

“Pusimos a consideración de la señora presidente las capacidades que Colombia ha desarrollado a través de Cotecmar para el fortalecimiento de sus capacidades de guardacostas”, afirmó.

El planteamiento forma parte de una agenda de cooperación más amplia que contempla intercambio de inteligencia y coordinación aérea y marítima para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

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El mandatario colombiano explicó que ambos países buscan desarrollar una visión regional de seguridad.

“Colombia está construyendo una visión de seguridad regional en la que queremos trabajar de manera mancomunada con Costa Rica para fortalecer el escudo de las Américas”, manifestó.

El componente marítimo ocupa un lugar relevante dentro de esa estrategia debido a la necesidad de coordinar capacidades entre los países para enfrentar a organizaciones criminales que operan de manera transnacional.

La cooperación propuesta no se limita a equipos o capacidades técnicas. De la Espriella también señaló que Colombia está dispuesta a profundizar la colaboración en materia de seguridad, incluyendo el intercambio de información y la cooperación aérea y marítima.

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El ofrecimiento de Cotecmar fue planteado durante la primera visita internacional de Fernández como presidenta de Costa Rica y quedó incorporado dentro de los temas discutidos durante la reunión bilateral.

La mandataria costarricense, por su parte, destacó que ambos países trazaron una ruta de apoyo bilateral para enfrentar las amenazas relacionadas con el narcotráfico.

“Hoy trazamos una ruta de apoyo bilateral”, afirmó Fernández al cerrar su intervención.

El fortalecimiento de los guardacostas se suma así a los acuerdos y propuestas de cooperación que Costa Rica y Colombia pretenden desarrollar dentro de su nueva agenda bilateral de seguridad.