“¡Cobarde!”: Esposa de Fernán Faerron sale a defenderlo y la emprende contra el presidente de Saprissa

Laura Ortega respondió a las declaraciones de Roberto Artavia sobre el intento del defensor por llegar al conjunto morado y cuestionó la versión del jerarca sobre cuándo se produjo el contacto.

Laura Ortega, esposa del futbolista Fernán Faerron, respondió con dureza a las declaraciones del presidente de Saprissa, Roberto Artavia, quien explicó públicamente por qué el club decidió no incorporar al defensor.

Ortega utilizó sus redes sociales para cuestionar la versión expuesta por Artavia durante una entrevista en Teletica Radio y aseguró que sus declaraciones buscaban justificar ante la afición las decisiones tomadas con la conformación de la planilla morada.

“Qué fácil es agarrar este programa, que para peores es de los mismos dueños de su equipo, para tirar a Fernán debajo del bus, y usted intentar lavarse las manos. Un golpe bajo, poco profesional, pero sobre todo cobarde”, manifestó Ortega en un video.

En 3 puntos Laura Ortega respondió a las declaraciones de Roberto Artavia sobre el intento del defensor por llegar al conjunto morado y cuestionó la versión del jerarca sobre cuándo se produjo el contacto. Laura Ortega, esposa del futbolista Fernán Faerron, respondió con dureza a las declaraciones del presidente de Saprissa, Roberto Artavia, quien explicó públicamente por qué el club decidió no incorporar al defensor. Aseguró además que continuará defendiendo a su esposo y a su familia ante las declaraciones que considere injustas.

Las dos versiones sobre el contacto con Saprissa

Uno de los principales puntos de diferencia entre ambos relatos tiene que ver con el momento en que Faerron habría contactado al club.

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Artavia aseguró durante la entrevista que el futbolista lo llamó para pedirle jugar con Saprissa antes del partido contra Cartaginés. Según explicó el jerarca, el club decidió descartar la posibilidad al considerar que no existía un buen encaje del defensor con el camerino y la dinámica del plantel.

La esposa del jugador reconoció que Faerron y su entorno sí tocaron la puerta del conjunto morado, pero aseguró que ocurrió después del encuentro ante Cartaginés, y no antes como afirmó Artavia.

“No entiendo cuál es el punto de mentir”, cuestionó Ortega.

La esposa del defensor también señaló que los rumores sobre una posible llegada de Faerron al Monstruo habían aparecido en diferentes momentos, pero insistió en que el contacto con Saprissa sí existió.

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Ortega cuestiona historial de Faerron en otros clubes

Durante su respuesta, Ortega también se refirió a los cuestionamientos de Artavia sobre por qué otros clubes importantes del país no buscaron contratar al defensor.

El presidente morado había mencionado a Alajuelense, Sporting, Herediano y Cartaginés al plantear esa interrogante.

Ortega respondió repasando algunos de los movimientos recientes del futbolista.

Sobre Cartaginés, aseguró que su paso por el club fue corto debido a que existía una opción en el extranjero y negó que hubiera problemas con compañeros o cuerpo técnico.

En el caso de Herediano, explicó que Faerron había llegado a préstamo y posteriormente solicitó el finiquito. También mencionó que su salario fue reducido a la mitad.

Respecto a Alajuelense, reconoció que la relación había sido tensa, aunque posteriormente ambas partes participaron en una negociación con la intención de alcanzar un acuerdo que finalmente no se concretó.

Ortega también manifestó sentirse decepcionada por las declaraciones de Artavia, especialmente porque, según dijo, provienen de una persona a la que consideraba profesional y que representa a uno de los clubes más importantes del fútbol nacional.

La esposa del defensor explicó que decidió salir públicamente a responder porque Faerron optó por mantenerse en silencio pese a su condición de profesional.

Aseguró además que continuará defendiendo a su esposo y a su familia ante las declaraciones que considere injustas.